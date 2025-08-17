Gent per Formentera reclama al Estado recursos inmediatos para afrontar la crisis por la llegada de migrantes

Formentera atraviesa estos días una situación de "colapso humanitario e institucional sin precedentes" debido a la llegada masiva de pateras en pocos días, con un número sin determinar de menores migrantes. Según ha denunciado Gent per Formentera (GxF), estos se suman a los "cerca de 150 menores" que ya están bajo tutela del Consell Insular, lo que, según aseguran, "desborda completamente a los servicios sociales y a los cuerpos de seguridad, que carecen de las estructuras y recursos necesarios para afrontar la situación".

La formación subraya que el espacio habilitado para la acogida de las personas llegadas en estas embarcaciones, en la Savina, "no reúne unas condiciones mínimas de seguridad, intimidad, bienestar ni dignidad", y acusa a las administraciones de agravar la situación por "la falta de una respuesta planificada".

"Es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad y aporte los recursos necesarios para dar una respuesta inmediata y efectiva. No podemos permitir que Formentera afronte sola una realidad que tiene una dimensión estatal y europea", señalan desde GxF, que reclaman la creación de un "fondo extraordinario de urgencia", así como una "planificación y coordinación claras entre las administraciones competentes" para afrontar esta emergencia.

El partido también critica la actitud del Govern balear por su "incapacidad de ejercer presión en Madrid". "Es evidente que el Govern autonómico no tiene fuerza negociadora. Si no es capaz de defender a las islas ante el Estado, está fallando en su responsabilidad más básica. Instamos a los diputados y diputadas baleares en el Congreso a apoyar las legítimas demandas de Formentera", remarcan.

GxF dice "querer dejar claro" que "esta crisis no la provocan las personas migrantes". "Quien llega a Formentera es víctima de un viaje mortífero en el Mediterráneo, huye de la guerra, la pobreza y la persecución. El problema no son los migrantes, sino la falta de planificación y de recursos".

Finalmente, la formación progresista reitera su exigencia de trabajar "de manera unitaria y transversal" con las instituciones implicadas y con las entidades sociales. "Como fuerza de oposición en el Consell Insular, continuaremos ejerciendo nuestra responsabilidad de fiscalización y denuncia, pero recordamos que son los gobiernos competentes –Consell, Govern balear y Estado– quienes tienen la obligación de actuar y aportar soluciones inmediatas. Formentera no puede esperar más", advierten desde GxF.