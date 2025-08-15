Los usuarios profesionales de s’Estany des Peix en Formentera defienden el derecho a fondear en la laguna

La Asociación de Usuarios Profesionales de s’Estany d’es Peix (Aupep) ha difundido a través de las redes sociales un escrito en el que anima a todos los propietarios de embarcaciones fondeadas en la laguna situada en la Savina a «defender su barco y su derecho». Y explican, con argumentos basados en la normativa legal, cómo actuar si se recibe «una carta o una actuación del Consell» de Formentera relacionada con el uso de este espacio protegido de gran valor medioambiental.

El comunicado responde al reciente anuncio del levantamiento de 83 actas por parte tanto del Consell como de la Guardia Civil tras la revisión de los fondeos o amarres de las embarcaciones en este enclave que forma parte del Parque Natural de ses Salines y que lleva años en el centro de una polémica entre los usuarios (profesionales y particulares) y las administraciones responsables de su regulación.

Recurrir las sanciones

Alex Mestre, presidente de la Aupep, confirma a Diario de Ibiza que desde la asociación están dispuestos a ayudar a los propietarios de los barcos fondeados en s’Estany d’es Peix a recurrir cualquier acta sancionadora que reciban, ya que «por el momento, el Plan Rector de Uso y Gestión (Prug) determina que es un espacio de fondeo libre condicionado, por lo cual no hace falta ningún título habilitante».

El Reglamento de s’Estany d’es Peix, aprobado inicialmente en 2022, determina el área como de fondeo regulado, «pero es una norma de rango inferior al Prug, no puede contradecirlo», argumenta Mestre, que añade que «como no se ha aprobado todavía el régimen sancionador, las actas no tienen ningún recorrido legal, no prospera ninguna».

«No pueden impedir fondear»

«Incluso si el fondeo fuera regulado no podrían impedirnos fondear», amplía el presidente de la asociación, y respalda su afirmación con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears de 2021 que aceptó parcialmente el recurso de la Asociación de Navegantes Mediterráneo y la Asociación de Clubes Náuticos de Balears contra el régimen sancionador del decreto de protección de la posidonia de 2018, al considerar que no se puede multar por la «mera posibilidad de afectación» y, por tanto, sí se puede echar el ancla dentro de los campos de boyas, que también son un espacio de fondeo regulado.

Retirada de embarcaciones

Respecto a la posibilidad de utilizar el reglamento local de recogida de residuos y limpieza de las playas para retirar las embarcaciones no autorizadas por el Consell, Mestre recuerda que la norma indica que hay que esperar un mes tras el aviso para considerar que una embarcación es un residuo, aunque desde la conselleria insular de Medio Ambiente se haya indicado que solo hacen falta tres días.

«S’Estany es un refugio, una alternativa a los puertos de la isla, que son los más caros de Europa», estima Mestre. Desde el Consell insular «lo han convertido en una marina aberrante ignorando las leyes, y se lo han cargado», lamenta.

Sobre la posibilidad de llevar a cabo una actividad económica en esta área protegida, afirma que, «para obtener la autorización de chárter» del Govern, que es la autoridad competente, se presenta una documentación en la cual se consigna «que se trabaja desde s’Estany», lo que hace presuponer que lo conocen y aceptan.