Bizarrap se quita las gafas y la gorra para disfrutar del mar de Formentera

El productor musical Gonzalo Julián Conde, conocido en todo el mundo como Bizarrap, ha sido sorprendido sin sus características gafas y gorra a bordo de un yate en cala Saona, en Formentera.

El productor discográfico, compositor y DJ argentino disfruta junto a su hermano y tres amigos de un día de descanso a apenas dos semanas de cumplir 27 años. Mientras quienes le acompañaban en la embarcación no dejaron pasar la ocasión de nadar en las cristalinas aguas de las Pitiusas, el DJ prefirió quedarse a bordo. Finalmente, la embarcación volvió al puerto al caer la noche.

El músico, que ha actuado en varias ocasiones en Ibiza, alcanzó la notoriedad mundial después de crear las BZRP Music Sessions y por sus colaboraciones con cantantes como Quevedo, Shakira, Rauw Alejandro, Young Miko y Nathy Peluso. Esta legión de aficionados no pasó desapercibida para las discotecas de Ibiza y Amnesia lo fichó como DJ residente el verano de 2023. Además, Bizarrap eligió Ibiza para ofrecer su único concierto en España el año pasado.

En cuanto a su vida social, el productor formó parte de una de las polémicas del verano al asistir a la fiesta de cumpleaños del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal. Esta celebración estuvo repleta de extravagancias como las extremadas medidas de seguridad, la decoración inspirada en el mundo de la mafia o la participación de "chicas de imagen" o personas con enanismo.