La Guardia Civil de Formentera, al límite de su capacidad de trabajo por la llegada masiva de pateras

El delegado en Balears de la Asociación Española de Guardias Civiles (Aegc), Iván Fidalgo, reiteró este miércoles la necesidad de aumentar el número de efectivos de este cuerpo armado en Formentera, un hecho que no será realidad «hasta que no se solucione el problema de la vivienda y se acepte el plus de insularidad» que llevan reclamando desde hace años.

Migrantes en Botafoc / Toni Escobar

Iván Fidalgo quiso destacar el «inmenso trabajo» de los guardias civiles que prestan servicio en la isla y que están llevando a cabo «una labor humanitaria brutal que va más allá de sus obligaciones y que no ven reconocida». Estos agentes, «están gastando dinero de su bolsillo para comprar agua a los recién llegados y están llevándoles ropas y juguetes a los niños porque la Cruz Roja no siempre está allí o no tiene medios», añadió.

Galería: Migrantes en la Savina, Formentera / Javi Parejo

Sobre el número de efectivos, Fidalgo insistió en que «en Formentera siempre va a haber falta de personal, porque ya se ha ampliado el catálogo del puesto en una veintena de agentes que no vendrán si no hay viviendas disponibles» en la isla. Los apoyos puntuales que recibe el puesto de Formentera, como los cuatro agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) procedentes de Palma, o de la Policía Local, «se agradecen, por supuesto, pero no son suficientes, porque no se debe olvidar que hay que seguir atendiendo el resto de problemas de seguridad ciudadana». El delegado de la Aegc aprovechó para reclamar la reconversión del puesto de Formentera de ordinario a principal, como lo son los de Santa Eulària, Ibiza, Sant Josep y Sant Antoni.