Crisis migratoria en las Pitiusas: llega una nueva patera con 22 personas a bordo a Formentera

La Guardia Civil de Formentera ha interceptado en la madrugada de este jueves, a las 2.50 horas, a 22 personas de origen magrebí en la playa de Migjor, según informa la Delegación del Gobierno en las islas.

La llegada de pateras a Formentera alcanza esta semana cifras de récord: 288 personas en tan sólo 34 horas, desde el lunes a las 23 horas hasta este miércoles a las 9 horas.

A la isla de Ibiza sólo han arribado 21 magrebíes, que elevan la cifra total a 309 migrantes (entre ellos, menores e incluso bebés) en tan solo dos días.

Con esta nueva llegada de una patera, la cifra total en las Pitiusas asciende a 331 personas. Los recursos de atención, especialmente los de Formentera, se encuentran desbordados.