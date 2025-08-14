Crisis migratoria en las Pitiusas: llega una nueva patera con 22 personas a bordo a Formentera

Desde el lunes a las 23 horas hasta este jueves han llegado más de 300 migrantes a las Pitiusas

Migrantes llegados el miércoles en Formentera en el puerto de la Savina..

Migrantes llegados el miércoles en Formentera en el puerto de la Savina.. / Javi Parejo

Redacción Digital

Ibiza

La Guardia Civil de Formentera ha interceptado en la madrugada de este jueves, a las 2.50 horas, a 22 personas de origen magrebí en la playa de Migjor, según informa la Delegación del Gobierno en las islas.

La llegada de pateras a Formentera alcanza esta semana cifras de récord: 288 personas en tan sólo 34 horas, desde el lunes a las 23 horas hasta este miércoles a las 9 horas.

A la isla de Ibiza sólo han arribado 21 magrebíes, que elevan la cifra total a 309 migrantes (entre ellos, menores e incluso bebés) en tan solo dos días.

Noticias relacionadas y más

Con esta nueva llegada de una patera, la cifra total en las Pitiusas asciende a 331 personas. Los recursos de atención, especialmente los de Formentera, se encuentran desbordados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents