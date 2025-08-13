Sigue la llegada de migrantes en patera a Formentera: 150 en nueve horas

La llegada de migrantes a las costas de Formentera continúa y el número ya se eleva a 246 desde el lunes por la noche, de los que 150 han arribado hoy en tan sólo nueve horas, todos ellos magrebíes. Nunca se había registrado la llegada de tantos migrantes en tan poco tiempo a la isla, cuyos recursos están desbordados.

La Delegación del Gobierno ha informado de que hoy se ha localizado a ocho grupos de migrantes, el primero a las doce y media de la noche y el último a las nueve de la mañana. Todos menos dos han sido interceptados en tierra, cuatro en la playa de Migjorn y dos en la carretera PM820. Salvamento Marítimo ha intervenido para rescatar a 18 magrebíes que viajaban en una patera a ocho millas al sur de Formentera, a las 3.26 horas, y ha socorrido también a 14 personas del mismo origen que navegaban a dos millas al sur de la isla, a las 5.40 horas.

El presidente del Consell de Formentera ha convocado a los medios de comunicación para abordar esta situación insólita, ante la que la isla no tiene recursos.

Entre los migrantes, la mayoría hombres, hay al menos un bebé y una niña.

A Ibiza, por el contrario, sólo han llegado 21 migrantes desde el lunes, también magrebíes: nueve que navegaban en una patera y fueron rescatados el lunes a las 8.30 horas a 45 millas al suroeste de la isla de Ibiza y otros doce, el martes, interceptados en tierra en Sant Josep.