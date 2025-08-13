Sigue la llegada de migrantes en patera a Formentera: 150 en nueve horas
Salvamento interviene en el rescate de dos pateras con 32 personas a bordo
Redacción
La llegada de migrantes a las costas de Formentera continúa y el número ya se eleva a 246 desde el lunes por la noche, de los que 150 han arribado hoy en tan sólo nueve horas, todos ellos magrebíes. Nunca se había registrado la llegada de tantos migrantes en tan poco tiempo a la isla, cuyos recursos están desbordados.
La Delegación del Gobierno ha informado de que hoy se ha localizado a ocho grupos de migrantes, el primero a las doce y media de la noche y el último a las nueve de la mañana. Todos menos dos han sido interceptados en tierra, cuatro en la playa de Migjorn y dos en la carretera PM820. Salvamento Marítimo ha intervenido para rescatar a 18 magrebíes que viajaban en una patera a ocho millas al sur de Formentera, a las 3.26 horas, y ha socorrido también a 14 personas del mismo origen que navegaban a dos millas al sur de la isla, a las 5.40 horas.
El presidente del Consell de Formentera ha convocado a los medios de comunicación para abordar esta situación insólita, ante la que la isla no tiene recursos.
Entre los migrantes, la mayoría hombres, hay al menos un bebé y una niña.
A Ibiza, por el contrario, sólo han llegado 21 migrantes desde el lunes, también magrebíes: nueve que navegaban en una patera y fueron rescatados el lunes a las 8.30 horas a 45 millas al suroeste de la isla de Ibiza y otros doce, el martes, interceptados en tierra en Sant Josep.
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado en la Reserva Marina de es Freus
- El restaurante de Formentera Cala Duo recurre su cierre
- Cerrado un restaurante por funcionar como discoteca ilegal en una playa protegida de Formentera
- Vivienda en Formentera: Lo que la legalidad de un desahucio esconde
- Ibiza y Formentera liberalizan la circulación de vehículos de residentes entre las dos islas
- Críticas a la eliminación de los cupos de residentes pitiusos por las formas y por el fondo
- Denuncian un posible vertido de aguas residuales en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera
- Buscan a un grupo de jóvenes por romper a pedradas la luna de un coche en Formentera