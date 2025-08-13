Récord de pateras: Formentera recibe a 288 migrantes en patera en sólo 34 horas

Salvamento rescata a 56 personas que navegaban en cuatro pateras

El recuento total del número de migrantes arribados a Formentera en patera alcanza cifras de récord: 288 personas en tan sólo 34 horas, desde el lunes a las 23 horas hasta este miércoles a las 9 horas. La mayoría son magrebíes, excepto 15 subsaharianos que fueron incerceptados en s’Estufador el martes a las 13 horas, según informa la Delegación del Gobierno de Baleares.

Estos extranjeros han sido localizados en 17 grupos diferentes, la mayoría ya en tierra. Salvamento Marítimo ha rescatado a 56 personas esta semana en las Pitiüse, en cuatro operaciones. Quince migrantes fueron rescatados en el faro de la Mola el lunes a las 23.35 horas y otros 18, a 8 millas al sur de Formentera este miércoles a las 3.26 horas. Además, este miércoles Salvamento ha rescatado a 14 migrantes que iban a bordo de una barca a dos millas al sur de Formentera, a las 5.40 horas. El lunes, Salvamento auxilió a nueve magrebíes que navegaban a 45 millas al suroeste de Ibiza.

Mientras Formentera ha recibido una llegada extraordinaria de migrantes, a Ibiza sólo han arribado 21 magrebíes: los nueve rescatados en una patera y otros 12 localizados el martes en la carretera EI800 de Sant Josep.

Por tanto, un total de 309 migrantes (entre ellos, menores e incluso bebés) han alcanzado las costas pitiusas en tan sólo dos días, una cifra que ha desbordado los recursos de atención, especialmente los de Formentera.

