El planeta ‘Freedonia’ llega a Formentera cargado de libertad

Anna Ametller es una artista integral, capaz de dejar a un lado su lado más humano y racional para que la creatividad y la libertad tomen los mandos, consiguiendo unas obras de arte que ahora reúne en una exposición llamada ‘Freedonia’, visitable hasta el 23 de agosto en la sala de exposiciones Ajuntament Vell de Sant Francesc de Formentera.

‘Freedonia’ representaría «el país, mundo o estado en el que la creatividad solo es libre y sin juicio», explica la artista. En las diferentes obras que forman la muestra «se goza ese permitir ser lo que se quiera ser», revela Ametller, asegurando que ella misma se sorprendía a menudo con el resultado de un proceso creativo en el cual se ha dejado llevar por «el movimiento, el trazo y la escritura libre».

La exposición ‘Freedonia’ «nace de ahí donde un trazo, un color o una palabra (y aquello que parece carecer de sentido para la mente) se convierten en dibujos, esculturas y poemas que dan vida a nuevos mundos», interpreta la creadora. «De alguna manera, ha sido como diseñar un nuevo planeta desde cero, con formas simples que salían sin intención, sin un objetivo previo», asegura.

«Un juego infantil»

«La creación es libre, es un garabato que ha pasado a ser realidad de alguna manera», comparte Ametller, destacando también la parte más lúdica de la producción de las obras que componen esta exposición: «Ha sido como un juego infantil, como cuando los niños garabatean sin ningún propósito más allá que crear formas».

«A veces», continúa, «es necesario reconectar con la pasión que te hizo dedicarte a esta profesión». La creatividad «no quiere hacer peces todo el rato, o cosas que se hacen porque se van a vender, quiere irse por ahí o por allá, y hay que seguir a esa voz interna aunque dé miedo», concluye.

La nueva muestra de Anna Ametller sorprende al visitante con un conjunto de esculturas, dibujos, esculturas de pared móviles y textos producidos con la técnica de la escritura automática imposible de definir de una manera estándar. La creadora plástica propone un viaje personal y lúdico a través de piezas confeccionadas en gran parte con materiales recuperados de su entorno, como maderas, telas y cuerdas, unos elementos habituales en sus obras.