Formentera recibe casi 200 migrantes en patera en sólo 28 horas

La llegada de migrantes a las costas de Formentera es un suma y sigue. El buen tiempo en la costa del norte de África de los últimos días ha propiciado un aumento del tráfico de personas que tratan de alcanzar Europa por la ruta argelina, que tiene como destino Baleares. Así, en tan solo 28 horas, Formentera ha recibido un total de 192 personas llegadas del norte de África, la gran mayoría magrebíes interceptados por las fuerzas de seguridad en tierra, según informa la Delegación del Gobierno en Balears. De estos migrantes, tan sólo 15 eran subsaharianos, y el resto, magrebíes. Por el contrario, en este mismo periodo de tiempo, en Ibiza sólo han sido localizados 12 migrantes llegados de forma irregular por mar, el martes 12 a las 8.15 horas.

Entre los extranjeros llegados a Formentera hay al menos un bebé y una niña que esta mañana estaba tapada con una manta térmica. Los migrantes han permanecido en el espacio habilitado en el puerto de la Savina hasta que han sido trasladados a Ibiza, donde también se ha abierto una nave para atenderles y para que esperen hasta que salga el barco que les llevará a la península. Estas personas no están detenidas, porque no han cometido ningún delito, y tras ser identificadas prosiguen su viaje, dado que en las Pitiusas no hay Centro de Internamiento de Extranjeros.

Salvamento Marítimo sólo ha intervenido en dos casos, el de una patera en la que viajaban 18 magrebíes y que se encontraba a 8 millas al sur de Formentera, este miércoles a las 3.26 horas de la madrugada. El otro fue el lunes a las 23.35, cuando junto con la Guardia Civil de Formentera los efectivos de Salvamento rescataron a 15 magrebíes en el faro de la Mola. El resto de los migrantes han sido localizados ya en tierra.

Migrantes, personal de Cruz Roja y Policía Nacional en el espacio habilitado en el puerto de Ibiza. / Guillermo Sáez

Estos casi 200 extranjeros han sido interceptados en 12 intervenciones de la Guardia Civil, Policía Local y Usecic en Formentera, a los que hay que sumar el grupo de Sant Josep. La Delegación del Gobierno contabiliza, por tanto, 13 pateras, aunque no se sabe a ciencia cierta si algunos grupos han viajado en la misma embarcación o si el barco que les ha transportado les ha desembarcado y se ha marchado, como ha ocurrido en alguna ocasión en el pasado (lo que se denomina ‘taxi patera’).

Un total de 32 personas llegaron en la noche del lunes a la Mola en dos grupos; 44 arribaron a s’Estufador en tres grupos a las 8.30, las 12 y las 13 horas del martes; ocho migrantes aparecieron el martes a las 21.25 en es Caló de Sant Agustí. Esta madrugada, entre las 2 y las 3.15 horas, las fuerzas de seguridad han interceptado a tres grupos en la playa de Migjorn, con un total de 44 personas. Además, dos grupos de 12 y 22 magrebíes han sido localizados el martes y a las 0.30 horas de este miércoles en la carretera PM820.

Migrantes al lado de un crucero, en el puerto de Ibiza. / Guillermo Sáez

La Autoridad Portuaria de Baleares y la Delegación del Gobierno han habilitado sendos espacios en los puertos de Ibiza y la Savina para atender a los migrantes que arriban en patera a las Pitiusas.

Las previsiones son que la arribada de migrantes por mar prosiga en las próximas horas.

El tráfico de personas también está siendo muy intenso en los últimos días en Mallorca, donde se han interceptado pateras especialmente en la zona de Cabrera y Llucmajor.