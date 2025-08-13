Llegan ocho migrantes más a Formentera
La patera fue interceptaba en es Caló de Sant Agustí
Redacción Digital
La Guardia Civil y la Policía Local de Formentera no tienen tregua. Esta noche de martes, a las 21.25 horas, han interceptado a un total de ocho personas de origen magrebí en la localidad de es Caló de Sant Agustí, a los pies de la Mola.
En los dos últimos días han llegado a las costas pitiusas un total de cuatro pateras y 51 migrantes, siempre según los datos oficiales facilitados por la Delegación de Gobierno, ya que cabe la posibilidad de que algunas embarcaciones alcancen la costa sin que sean detectadas por las autoridades.
La primera patera fue avistada ayer las 12 horas, en el que se interceptaron un total de 19 personas de origen magrebí en s'Estufador. Intervino la Guardia Civil.
Después, a las 13 horas, llegaron 15 personas de origen subsahariano, también en la misma zona, en s'Estufador.
En el cómputo global, han alcanzado las costas pitiusas en agosto un total de 72 migrantes, repartidos en ocho pateras.
