Medio ambiente
Agentes del Govern levantan dos actas por el vertido en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera
Varios vecinos denunciaron la presencia de aguas residuales en es Camí des Broll de Formentera que acaban en los humedales de s’Estany Pudent
Agentes de Medio Ambiente de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear han levantado dos actas tras desplazarse a la zona del Parque Natural de ses Salines donde se están realizando labores de reparación de un fragmento de la tubería del emisario de la depuradora de Formentera, según informaron desde la misma conselleria.
Las visitas de los agentes medioambientales tuvieron lugar el pasado lunes y martes, y en ellas los técnicos comprobaron el estado del Camí des Brolls y los humedales adyacentes, después de que unos vecinos de la zona denunciaran el posible vertido de aguas residuales procedentes de la depuradora, un hecho que llevaba produciéndose desde hacía al menos un mes sin que las administraciones competentes hicieran nada al respecto.
Desde la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear aseguraron este lunes a Diario de Ibiza que no se trataba de un vertido, sino de «una reparación en curso» para sustituir un tramo de la tubería del emisario, algo que no coincide con el hecho de que el vertido se venía produciendo desde hace semanas, como prueban las imágenes tomadas por los denunciantes.
Aunque desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente no han podido aportar más información al respecto, sí afirmaron que las dos actas abiertas por los agentes medioambientales tras comprobar las afecciones en este punto del Parque Natural, se harán llegar «a la Administración competente».
El Camí des Brolls parte cerca de la Savina y bordea s’Estany Pudent, un enclave de gran valor medioambiental.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado en la Reserva Marina de es Freus
- El restaurante de Formentera Cala Duo recurre su cierre
- Cerrado un restaurante por funcionar como discoteca ilegal en una playa protegida de Formentera
- Vivienda en Formentera: Lo que la legalidad de un desahucio esconde
- Ibiza y Formentera liberalizan la circulación de vehículos de residentes entre las dos islas
- Críticas a la eliminación de los cupos de residentes pitiusos por las formas y por el fondo
- Denuncian un posible vertido de aguas residuales en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera
- Buscan a un grupo de jóvenes por romper a pedradas la luna de un coche en Formentera