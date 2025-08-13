Agentes del Govern levantan dos actas por el vertido en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera

Agentes de Medio Ambiente de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear han levantado dos actas tras desplazarse a la zona del Parque Natural de ses Salines donde se están realizando labores de reparación de un fragmento de la tubería del emisario de la depuradora de Formentera, según informaron desde la misma conselleria.

Las visitas de los agentes medioambientales tuvieron lugar el pasado lunes y martes, y en ellas los técnicos comprobaron el estado del Camí des Brolls y los humedales adyacentes, después de que unos vecinos de la zona denunciaran el posible vertido de aguas residuales procedentes de la depuradora, un hecho que llevaba produciéndose desde hacía al menos un mes sin que las administraciones competentes hicieran nada al respecto.

Desde la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear aseguraron este lunes a Diario de Ibiza que no se trataba de un vertido, sino de «una reparación en curso» para sustituir un tramo de la tubería del emisario, algo que no coincide con el hecho de que el vertido se venía produciendo desde hace semanas, como prueban las imágenes tomadas por los denunciantes.

Aunque desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente no han podido aportar más información al respecto, sí afirmaron que las dos actas abiertas por los agentes medioambientales tras comprobar las afecciones en este punto del Parque Natural, se harán llegar «a la Administración competente».

El Camí des Brolls parte cerca de la Savina y bordea s’Estany Pudent, un enclave de gran valor medioambiental.