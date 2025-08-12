Llegan 59 migrantes a Formentera en apenas unas horas repartidos entre tres pateras
Una de las barcas transportaba 27 migrantes y fue interceptada en la playa de Migjorn
Esta noche de martes ha generado una actividad frenética para los cuerpos de seguridad del Estado encargados de interceptar pateras que llegan a las Pitiusas, ya que rescataron tres que transportaban un total de 59 personas. Según datos de Delegación del Gobierno, todas se dirigían a Formentera y los migrantes son de origen magrebí.
La Guardia Civil avistó la primera embarcación a las 23 horas de este lunes cerca del faro de la Mola y rescató a 17 personas. Muy poco después, a las 23.35 horas, el mismo cuerpo de seguridad y Salvamento Marítimo recogieron a 15 migrantes más en la misma zona.
Por último, la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y la Policía Local de Formentera interceptaron otra embarcación con 27 ocupantes a las 3.45 horas de hoy, en esta ocasión en la playa de Migjorn.
En lo que va de mes de agosto, las Pitiusas han recibido cinco pateras que transportaban a 89 personas. En total, cuatro de ellas navegaban hacia Formentera con 80 migrantes a bordo.
