Llegan 59 migrantes a Formentera en apenas unas horas repartidos entre tres pateras

Esta noche de martes ha generado una actividad frenética para los cuerpos de seguridad del Estado encargados de interceptar pateras que llegan a las Pitiusas, ya que rescataron tres que transportaban un total de 59 personas. Según datos de Delegación del Gobierno, todas se dirigían a Formentera y los migrantes son de origen magrebí.

La Guardia Civil avistó la primera embarcación a las 23 horas de este lunes cerca del faro de la Mola y rescató a 17 personas. Muy poco después, a las 23.35 horas, el mismo cuerpo de seguridad y Salvamento Marítimo recogieron a 15 migrantes más en la misma zona.

Por último, la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y la Policía Local de Formentera interceptaron otra embarcación con 27 ocupantes a las 3.45 horas de hoy, en esta ocasión en la playa de Migjorn.

En lo que va de mes de agosto, las Pitiusas han recibido cinco pateras que transportaban a 89 personas. En total, cuatro de ellas navegaban hacia Formentera con 80 migrantes a bordo.