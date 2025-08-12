Medio Ambiente
Denuncian un posible vertido de aguas residuales en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera
El Govern balear habla de «una reparación en curso» para sustituir un trozo de tubería en el emisario de la depuradora de Formentera
Pilar Martínez
Vecinos del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera llevan días denunciando la presencia de un vertido aparentemente de aguas residuales en la zona conocida como es Camí des Brolls, en Formentera.
Según las imágenes tomadas por los denunciantes, un líquido de color marrón ha inundado diferentes zonas húmedas, así como el propio camino de tierra que discurre por esta parte del parque natural cercano a la Savina.
Los vecinos de la zona aseguran que el color y el mal olor hacen sospechar que se trata de un vertido de la depuradora, ya que el lugar donde detectaron esta posible fuga «hace más de un mes» coincide con el trazado del emisario de la depuradora de aguas residuales de Formentera.
Consultados al respecto, desde la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear aseguraron este lunes que no se trata de un vertido, sino de «una reparación en curso». Al parecer, esa reparación incluye la sustitución de un tramo de tubería afectado, por lo que suponen que, al cortarlo, pudo salir «algo de agua».
Desde la conselleria insisten en que los trabajos se desarrollan con total normalidad sin concretar cuándo se darán por concluidos.
En cuanto al Consell de Formentera, también este lunes informaron de que se había detectado «una fuga», añadiendo que Abaqua, la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental, había comenzado los trabajos de reparación.
Enclave protegido
El camino donde lleva meses produciéndose este vertido comienza en la Savina y bordea la orilla de s’Estany Pudent, un enclave privilegiado para la observación de aves que cuenta con el máximo nivel de protección medioambiental debido a su fragilidad.
Rodeado de humedales donde anidan diferentes especies de aves durante todo el año, desde hace semanas se pueden ver acumulaciones de lodo maloliente de diferentes tonalidades procedentes del camino en la superficie de las lagunas adyacentes.
