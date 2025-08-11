Medio ambiente
El restaurante de Formentera Cala Duo recurre su cierre
Los responsables del local, que fue clausurado por el Consell de Formentera el pasado viernes, aseguran haber solventado las deficiencias
Pilar Martínez
Los responsables del establecimiento situado en el Parque Natural de ses Salines cuyo cierre fue decretado el viernes 8 de agosto por el Consell de Formentera por funcionar como discoteca con una licencia de restaurante, han recurrido las medidas cautelares de cese de actividad impuestas por el Consell al considerar que ya han solventado las deficiencias detectadas por una inspección conjunta de técnicos, Policía Local y agente de Medio Ambiente del Govern balear.
Según informa la institución insular, una vez que sus técnicos comprueben que las faltas detectadas han sido corregidas correctamente, se elaborará un informe para proceder al levantamiento de las medidas cautelares en los próximos días.
Irregularidades
En la nota de prensa facilitada por el Consell el pasado viernes en la que se informaba de la clausura del establecimiento, se detallaba que los inspectores habían constatado que el restaurante funcionaba como discoteca «de forma reiterativa», superando el aforo permitido limitado a 50 personas.
Además, comprobaron que se cobraba una entrada con una consumición y que se desarrollaba una actividad musical que está expresamente prohibida en el Parque Natural. No solo eso, sino que durante la inspección se detectaron graves deficiencias en las salidas de emergencia, ya que estaban bloqueadas o no estaban operativas.
Para terminar, el establecimiento también ocupaba con parasoles y butacas una zona de dominio público marítimo-terrestre sin la autorización pertinente.
Los propietarios del establecimiento, Cala Duo, respondieron cerrando sus puertas, colocando un cartel en el que mostraban su desacuerdo con la clausura del local y presentando un recurso a las medidas cautelares de cese de actividad, que esperan que sean levantadas hoy mismo para poder reabrir.
