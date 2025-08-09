Formentera detecta 75 fondeos ilegales en s'Estany des Peix

El Consell de Formentera, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, ha intensificado las tareas de vigilancia y control en el espacio natural protegido de s’Estany des Peix "con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y preservar los frágiles ecosistemas de la zona", según explica en una nota de prensa.

En las últimas semanas, los servicios de inspección han detectado un total de 75 embarcaciones fondeadas con anclas, muertos ilegales o amarres dentro de la zona de boyas sin autorización. "Estas inspecciones derivarán en la apertura de actas que, tras la valoración de los servicios técnicos y jurídicos, podrían culminar en expedientes sancionadores", aseguran desde el Consell.

Además, también especifican que se han levantado seis actas más a embarcaciones que utilizaban boyas o puntos del pantalán sin autorización, lo que ya ha motivado la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores.

Este dispositivo de control se suma a las labores que también llevan a cabo la Guardia Civil y la conselleria balear de Medio Ambiente para regular y supervisar la actividad en s’Estany des Peix.

La consellera y vicepresidenta primera, Verónica Castelló, ha reiterado su "compromiso con el cumplimiento de la normativa en este enclave":“Es un espacio natural protegido, con unas reglas establecidas para su conservación. Nuestra labor de vigilancia continuará de manera constante y efectiva”, ha puntualizado.

Castelló ha subrayado también que las embarcaciones que operan en la zona deben ajustarse a las directrices establecidas: “El fondeo fuera de las áreas habilitadas o el uso de muertos ilegales no solo constituye una infracción, sino que también representa un riesgo para la biodiversidad marina que tratamos de proteger”.

“Es imprescindible que los usuarios comprendan la responsabilidad que tenemos en la gestión y preservación de espacios como s’Estany des Peix”, ha concluido la responsable de Medio Ambiente.