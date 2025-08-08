Joaquín Prat disfruta del 'wakeboard' en Formentera durante sus vacaciones

El presentador de televisión Joaquín Prat disfruta este fin de semana en Formentera de uno de sus planes favoritos de verano: el wakeboard. Prat, habitual en Ibiza y Formentera, está descansando en la pitiusa menor y ha aprovechado las aguas cristalinas del litoral formenterense para practicar este deporte acuático, una combinación de surf y esquí náutico.

El también periodista ha compartido en su red social de Instagram un vídeo en el que se puede ver cómo practica wakeboard y ha mostrado su destreza sobre la tabla y entusiasmo por el entorno natural de Formentera.

El presentador ha demostrado en varias ocasiones su vínculo con el archipiélago balear, al que regresa siempre que su agenda se lo permite.