Joaquín Prat disfruta del 'wakeboard' en Formentera durante sus vacaciones

El presentador ha aprovechado su escapada a la pitiusa menor para practicar deportes acuáticos y desconectar del trabajo

Redacción Ibiza

El presentador de televisión Joaquín Prat disfruta este fin de semana en Formentera de uno de sus planes favoritos de verano: el wakeboard. Prat, habitual en Ibiza y Formentera, está descansando en la pitiusa menor y ha aprovechado las aguas cristalinas del litoral formenterense para practicar este deporte acuático, una combinación de surf y esquí náutico.

El también periodista ha compartido en su red social de Instagram un vídeo en el que se puede ver cómo practica wakeboard y ha mostrado su destreza sobre la tabla y entusiasmo por el entorno natural de Formentera.

El presentador ha demostrado en varias ocasiones su vínculo con el archipiélago balear, al que regresa siempre que su agenda se lo permite.

