Cerrado un establecimiento que funcionaba como discoteca sin licencia en el Parque Natural de ses Salines de Formentera

El Consell de Formentera ha decretado el cese de la actividad de un restaurante ubicado en el Parque Natural de ses Salines hasta la corrección de las deficiencias detectadas en materia de seguridad. La institución insular añade en un comunicado que también ha ordenado el precinto de la instalación musical del local, incluidos los altavoces de la terraza, dada su licencia de restaurante. El Consell ha decidido estas medidas provisionales después de una inspección realizada entre los servicios técnicos insulares, Policía Local y agentes de Medio Ambiente del Govern balear. El nombre del establecimiento no ha trascendido.

En el momento de la actuación, los inspectores constataron que el establecimiento, que tiene licencia de restaurante, actúa como discoteca de forma reiterativa y supera el aforo permitido, establecido legalmente en 50 personas. Además, se ha comprobado que cobraba una entrada con consumición y desarrollaba una actividad musical, la de discoteca, que está expresamente prohibida en el parque natural y para la que el establecimiento no tiene ninguna licencia ni autorización.

En la inspección, se han constatado graves deficiencias en las salidas de emergencia, ya que estaban bloqueadas o no operativas. Finalmente, también se ha instado a retirar el mobiliario existente y cesar el uso privativo de los espacios no incluidos. También se ha ordenado a la propiedad retirar parasoles y butacas ubicadas en zona de dominio público marítimoterrestre (DPMT) sin la autorización pertinente.

La propiedad del establecimiento tiene 24 horas para paralizar la actividad, que podrá retomar una vez haya corregido las deficiencias. Aun así, paralelamente, se incoará expediente sancionador.

Reacciones institucionales

El presidente del Consell, Óscar Portas, subraya: "la normativa es clara y la seguridad de las personas y la protección de nuestro entorno natural son líneas rojas que no permiten interpretaciones”. Agrega que la institución insular actuará “con contundencia siempre que sea necesario".

El Consell recuerda que el cumplimiento estricto de la normativa urbanística, ambiental y de seguridad es condición indispensable para el desarrollo de actividades económicas en la isla y hace un llamamiento a la responsabilidad del sector.