La poesía en catalán toma el Jardí de ses Eres de Sant Francesc de Formentera este viernes

El Encuentro de jóvenes poetas de los Paises Catalanes celebra en Formentera su edición número 24 mañana viernes, 8 de agosto, a partir de las 21 horas de la noche en el Jardí de ses Eres de Sant Francesc de Formentera.

En esta ocasión, los poetas invitados, que compartirán con los asistentes la lectura de algunos fragmentos de sus creaciones son Clara Fontanet, de Mallorca; el historiador Víctor Benavides, de la Comunidad Valenciana; la filóloga Llucia Serra, de Ibiza; Damià Rotger, de Menorca y Maria Teresa Ferrer como representante de Formentera.

Organizado por la asociación cultural Obra Cultural Balear en Formentera, el evento, de acceso libre y gratuito, estará amenizado por la actuación musical de Pilar Mena, la artista catalana residente en la pitiusa del sur desde hace más de una década.