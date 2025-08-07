La Guardia Civil levanta ocho actas por fondeo no autorizado en s'Estany des Peix de Formentera

La Guardia Civil ha llevado a cabo una "exhaustiva" revisión de las embarcaciones fondeadas en s'Estany des Peix, en Formentera, para controlar los fondeos ilegales, y ha levantado un total de ocho actas por fondeos sin autorización, según informa en instituto armado en una nota de prensa.

Estas actuaciones "forman parte del plan de protección del entorno marino que se viene desarrollando de forma coordinada con las instituciones locales", expone el comunicado. S'Estany des Peix es un enclave "especialmente sensible por su riqueza natural y su importancia ecológica", añade la nota, y añade que "su preservación es fundamental tanto para el equilibrio del ecosistema como para garantizar un uso sostenible del litoral".

Según el comunicado, "se han celebrado diversas reuniones con el Consell de Formentera y con representantes de diferentes organismos y administraciones implicadas, con el fin de coordinar medidas más estrictas de control y protección" de s'Estany des Peix. El objetivo final sería "establecer un marco común de actuación que garantice la vigilancia efectiva y minimice las actividades que puedan poner en riesgo la integridad del enclave".

La Guardia Civil recuerda que "el fondeo no autorizado puede ocasionar graves daños en los fondos marinos, especialmente sobre especies protegidas como la posidonia oceánica, que cumple un papel clave en la conservación de la biodiversidad marina y la calidad de las aguas".

Por su parte, el Consell de Formentera informó durante el pasado pleno ordinario del mes de julio de que se habían levantado seis actas e iniciado expedientes sancionadores a otras tantas embarcaciones que estaban utilizando el pantalán o las boyas instaladas en el mismo enclave sin autorización, al tiempo que se habían inspeccionado 31 barcos fondeados con ancla o muertos en s'Estany des Peix, a pesar de que estas acciones están prohibidas.