La esencia de los paisajes de Formentera pintada por Enric Riera

Enric Riera es un artista de verso sobrio, comedido en sus palabras, que va directo al grano y no se pierde entre florituras ni pretensiones subliminales a la hora de describir su propia obra. El pasado 28 de julio inauguró una muestra con el nombre ‘Paisatges Essencials’ que se puede visitar en la sala de exposiciones Ajuntament Vell, en Sant Francesc hasta este sábado 9 de agosto y para presentar su nueva propuesta le bastan cuatro palabras: «El paisaje de Formentera».

Esta aparente mesura se refleja en sus pinturas, que parten de una supuesta sencillez en los trazos y en la paleta de colores que utiliza, pero que multiplican su significado en función de la mirada del observador. Porque Riera, que rechaza el calificativo de pintor abstracto, deja que cada persona imagine su propia realidad a partir de las obras «figurativas pero evidentemente no realistas» que cuelgan de las paredes de la sala.

De hecho, ninguna de sus pinturas lleva un título, «están abiertas a la interpretación del espectador», indica.

Con ‘Paisatges Essencials’ se cumplen 40 años desde la primera exposición individual de Riera, que asegura no haber preparado nada especial para la ocasión: Como cada vez que presenta una exposición, «es obra inédita, pero no está hecha pensando en ningún aniversario», explica en conversación telefónica, «es simplemente una evolución lógica o no de la última exposición», afirma.

Aunque sí admite una evidencia que los admiradores de este pintor formenterense reconocen nada más entrar en la sala: en los lienzos hay menos azules y más tonos rojizos, amarillentos, morados y naranjas de lo habitual.

Elementos figurativos

Además de los bloques de colores tan característicos de su obra, en esta exposición ha incluido «algún elemento figurativo, esquemático, muy simbólico, medio dibujado, que puede representar alguna parte de la isla, pero no es ninguna en concreto, puede ser un lugar o todos», explica. Muchos de los visitantes de la muestra creen reconocer la iglesia de Sant Francesc o el cementerio viejo de la misma localidad en los simples y ligeros trazos en negro de algunas obras, pero Riera no lo admite.

La muestra está compuesta por once telas de formato medio y ocho obras sobre papel artesanal de pequeño formato. En cuanto a la técnica, aunque en su mayoría utiliza el acrílico, también incorpora arena y otros elementos que conforman sutiles collages.