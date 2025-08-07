Cena de ‘senalló’ en Sant Ferran para celebrar la Mare de Déu d’Agost en Formentera

Avanza el verano y con él la sucesión de fiestas patronales en Formentera. Tras festejar Sant Jaume y Santa Maria, llega el turno de las Festes de la Mare de Déu d’Agost, que concentra las celebraciones en una única jornada y un único escenario: el próximo viernes, 15 de agosto, en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Organizada por la Asociación Reis Mags de Formentera con la colaboración de la Obra Cultural Balear, la fiesta dará comienzo a las siete de la tarde con una muestra de artesanía tradicional como «reflejo del patrimonio y la identidad» de la gente de Formentera y de su tierra, según el cartel que anuncia la festividad.

A las 20 horas empezará una misa sonada y cuando termine, sobre las 21 horas, habrá una actuación de ball pagès a cargo de Es Xacoters y Es Pastorells, que estarán acompañados por unas gaitas tradicionales. El reparto de buñuelos caseros a todos los asistentes servirá de aperitivo para una cena de senalló en la misma plaza de Sant Ferran. Los organizadores animan a residentes y turistas a acercarse a la zona para cenar al fresco y en compañía con lo que cada uno traiga de su casa.

A las 22 horas habrá una sesión de baile social latino a cargo de Formentera Baila Conmigo, abierta a todos los que quieran participar y una hora después tomará el escenario Baliza, una banda formada por Gon Massey, de Barcelona y Anxo Silveira, de Galicia.

La fiesta continuará hasta bien entrada la noche con la Fiesta Caribe Mix, con el ritmo impuesto por DJ Padjesa y PD Burbaia.