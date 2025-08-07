Balizan una playa de Formentera por riesgo de desprendimientos

Los bomberos del Consell Formentera han instalado cuerdas y carteles para prohibir el paso y advertir del riesgo de desprendimientos en una playa en la zona de es Copinar, concretamente en los alrededores del Hotel Riu La Mola.

La actuación, de la cual informan desde el mismo Consell, tiene su origen en un aviso del equipo de socorristas de la institución insular, que detectaron la presencia de "fisuras en las rocas que dan acceso a la playa", en la vertiente de Migjorn de Formentera.

El dispositivo de los bomberos, formado por dos bomberos que han acudido al lugar con una camioneta y una furgoneta de servicios diversos, ha señalizado y balizado con cuerdas la zona afectada. Los carteles instalados advierten de la prohibición de paso a la zona donde hay peligro de desprendimiento.

Prevenir riesgos

Esta actuación "responde a la voluntad de prevenir riesgos y proteger la seguridad de los bañistas y usuarios y forma parte del protocolo de respuesta rápida que el servicio de bomberos de Formentera aplica para proteger a la ciudadanía y al medio natural, especialmente en puntos de gran afluencia estiva", informa el Consell Insular en un comunicado. Las medidas adoptadas tienen como objetivo "minimizar cualquier peligro potencial y garantizar un entorno seguro para todo el mundo", añade la nota, antes de finalizar recordando la importancia de respetar la señalización y evitar el acceso a las áreas restringidas por motivos de seguridad.

Se da la circunstancia de que la zona balizada no está lejos del lugar donde el 18 de julio de 2024 se produjo un desprendimiento de consecuencias fatales, ya que acabó con la vida de una pequeña de apenas dos meses de vida, que falleció al quedar sepultada bajo unas enormes rocas que cayeron de una cornisa en la misma playa de es Copinar, al final de Migjorn.