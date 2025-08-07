Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado en la Reserva Marina de es Freus

El Consell de Formentera ha decomisado un total de 1,5 kilogramos de pescado que había sido capturado ilegalmente en la Reserva Marina de es Freus de Ibiza y Formentera, según un comunicado de la máxima institución insular, donde se explica que los 11 ejemplares interceptados habían sido capturados por una persona ejerciendo sin licencia la pesca recreativa submarina.

El pescador ha sido denunciado por infracción grave de la normativa vigente y se le han confiscado cuatro sargos, una corvina, un sargo picudo, una salpa, una variada, dos merlos y una vaca serrana. De esos pescados, siete ejemplares incumplían la talla mínima establecida por la legislación y todos ellos presentaban heridas provocadas por un arpón, evidenciando el uso de un fusil submarino que también ha sido confiscado como medida cautelar.

La actuación ha sido realizada por el servicio de Inspección Pesquera del Consell insular en colaboración de la Policía Local de Formentera. El producto fue inmovilizado y posteriormente destruido, conforme a lo estipulado en la Ley 6/2013, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en la Illes Balears, que prevé sanciones de hasta 60.000 euros por infracciones muy graves.

La consellera de Sector Primario, Belén Palerm, ha subrayado que "el objetivo principal de estos controles es evitar la competencia desleal y proteger los intereses legítimos del sector pesquero y de los consumidores, así como preservar los espacios marinos protegidos de la isla de Formentera". Palerm destaca en la nota "el compromiso del Consell con la defensa del sector pesquero profesional", valorando la coordinación entre los cuerpos de inspección y seguridad: "Actuaciones como esta demuestran la firme voluntad de garantizar el cumplimiento de la normativa y de proteger los recursos marinos".