40 denuncias de supuesto alquiler turístico ilegal a través de la web del Consell de Formentera

Cuando se cumplen tres meses desde la puesta en funcionamiento por parte del Consell de Formentera de un canal de denuncias online para que los ciudadanos puedan alertar de manera confidencial de la existencia de presuntos alquileres vacacionales fuera del circuito legal, desde la máxima institución insular informan de que se han recogido, hasta ahora, unas 40 comunicaciones.

Por el momento, se desconoce si estas denuncias anónimas tienen algún recorrido sancionador, ya que los técnicos responsables están estudiándolas una a una para comprobar si se ajustan a la normativa o no. En este sentido, el pasado 5 de junio, cuando el formulario ya llevaba un mes operativo, desde el Consell informaron de que tan solo se habían recibido diez denuncias por parte de la ciudadanía y ninguna de ellas era relativa al alquiler turístico ilegal, sino que versaban sobre infracciones de cualquier otro tipo o sobre alojamientos vacacionales ilegales en la isla de Ibiza.

El formulario, que se puede encontrar en la página web oficial del Consell, consta de dos páginas y en la primera se solicita, de manera opcional, la filiación del denunciante, pero se avisa de que «los datos aportados son totalmente anónimos», ya que se puede presentar la denuncia sin ningún tipo de identificación. En la segunda página se piden los datos de la propiedad a denunciar y se señala que «la aportación de información precisa del anuncio o la identificación correcta de la dirección es muy importante para la posterior comprobación de la denuncia».

En la isla vecina existen dos canales para denunciar posibles alquileres turísticos: el primero es contactar directamente con el servicio de Inspección Turística del Consell Insular de Ibiza en el 971 19 59 06 o rellenar el formulario de denuncia en www.conselldeivissa.es/denuncia para iniciar el procedimiento. El segundo es hacer uso de app Línea Verde de cualquiera de los cinco ayuntamientos de la isla para denunciar.