De ser mejor que Leo Messi en la cantera del Barcelona a encontrar la paz en la SD Formentera

Muy poca gente recordará el nombre de Gabriel Santiago Fernández Baby, pero durante años fue el mayor diamante en bruto de las categorías inferiores del FC Barcelona, incluso por encima de Leo Messi. El futbolista ya retirado recordó su trayectoria deportiva en el canal de YouTube tonipadillasports360, que estuvo salpicada por malas decisiones y mala suerte.

El exdelantero barcelonés recuerda que los responsables de la cantera veían en él “un potencial muy fuerte”, pero admite que no aprovechó sus oportunidades: “En la vida dicen que te pasa un tren, pues a mí me han pasado diez o doce y no me he subido a ninguno”.

Después de abandonar el equipo juvenil blaugrana en 2004 por “padrinos y enchufes”, jugó para varios equipos de Cataluña hasta que aterrizó en la UD Almería en 2008. Entonces, le llegó la oportunidad de fichar por el RCD Mallorca, que le abrió las puertas de su primer equipo. Sin embargo, se lesionó de gravedad poco antes de cerrar el trato: “Lo firmaron mis representantes y yo no, para firmarlo más tarde. Me fui a jugar con mis primos y me rompí la tibia. Como no lo había firmado, lo perdí todo”.

Este golpe le supuso estar año y medio sin jugar y una depresión. Sin embargo, se recuperó y fichó por la SD Formentera en 2010 en lo que fue una etapa de recuperación de sensaciones. Durante su estancia en el equipo, fue padre por segunda vez, pero le pudieron las ganas de tener estabilidad familiar y vivir cerca de su lugar de nacimiento y terminó por volver a Cataluña en 2012.