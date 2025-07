Lorena Poza, directora de comunicación de Bizum: «En ‘marketing’ el reto es que la mente del usuario se detenga y te atienda a ti»

¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo del marketing?

Estudié Periodismo y Comunicación Audiovisual, pero desde el principio me decanté por el mundo de la publicidad. Empecé a trabajar en una agencia de compra de medios, que ni sabía qué era en aquel momento. Allí comenzó realmente mi carrera en el sector del marketing, con trabajos para Ikea o HBO. Tras siete años en esa empresa, me tomé un tiempo para seguir formándome y sacar algunos proyectos por mi cuenta, y así llegué a Bizum, primero como freelance y desde hace cinco años como parte del equipo de Comunicación, Marketing y Sostenibilidad.

Entiendo que cuando empezó a trabajar para Bizum, el proyecto ya existía.

Sí, pero ni siquiera tenían un departamento de marketing y, hoy en día, aunque el sistema de pago es muy grande en número de usuarios, el equipo sigue siendo muy pequeño. En el origen de la idea está una colaboración entre bancos, en principio competidores naturales. En el sector financiero es bastante habitual realizar estas colaboraciones y, en este caso, comenzaron a trabajar en 2015 en la idea de ofrecer un servicio que fidelizara a los clientes ante la llegada de competidores en el entorno digital, pero Bizum no se lanzó hasta 2016.

Por aquel entonces ya existían iniciativas en el entorno de los pagos personales. ¿Cómo se plantearon hacer competitiva esa nueva propuesta?

El objetivo desde el principio fue ofrecer un servicio conjunto y universal, que se pudiera utilizar independientemente del banco del emisor o el receptor de la transferencia. En un primer momento, las entidades apostaron porque se diera a conocer el servicio de pago entre particulares de forma natural, pero con el tiempo la marca ha crecido muchísimo y se han lanzado nuevos servicios que precisaban de otro tipo de acciones. Ahí es donde me incorporo yo, en 2020.

¿En qué ha consistido su trabajo desde entonces?

Yo entro para avanzar de la mano de comercios y una parte muy importante para nosotros, que es el tema de las donaciones. Colaboramos con numerosas causas sociales y organizaciones no gubernamentales para darlas a conocer. La idea es que aquello que nació de una manera un poco natural, el pago entre particulares que las personas han hecho suyo y ha construido la marca, hacerlo un poco más grande y que la gente nos perciba como un método de pago universal.

¿Tiene margen de crecimiento la marca? Parece que ya todo el mundo conoce Bizum.

Hay mucho trabajo por delante, no nos aburrimos. El objetivo ahora, para el año que viene, es lanzar el pago presencial, como cuando pagas con la tarjeta de tu banco que llevas en el móvil, pero directamente desde la cuenta. Es un gran reto desde el punto de vista de la marca, pero queremos que se nos conciba no solo como forma de pago entre particulares sino como el método de pago favorito en España en cualquier situación.

¿Usted sabía mucho sobre el sector financiero o ha tenido que aprender sobre la marcha?

Había llevado un montón de marcas pero nunca algo relacionado con la banca y es un mundo muy complejo y muy interesante que todos usamos en nuestro día a día. La suerte es que me incorporé a Bizum justo una semana antes de que comenzara la pandemia del covid y tuve unos meses de margen para ponerme a estudiar siglas, conceptos y normativas que antes desconocía. Todavía hoy me sorprendo a mí misma hablando de temas que nunca pensé que llegaría a manejar, aunque nunca dejas de aprender, porque es un mundo complejo con una regulación muy exhaustiva que te obliga a estar al día de todas las novedades.

En cuanto a la expansión internacional ¿qué planes tiene Bizum?

Hasta ahora solo funciona para cuentas bancarias españolas y andorranas, pero justo hemos puesto en marcha una alianza con soluciones similares a Bizum en otros países, que se llama European Payment Alliance (EuroPA) y aprovecha los recursos y el potencial de las marcas locales ya existentes. En el proyecto participa Bizum por parte de España, MB Way en Portugal y Bancomat Pay desde Italia.

¿Está previsto ampliar esta alianza a otros países?

Se unirán posteriormente una noruega que tiene presencia en otros países nórdicos y una griega. También se está trabajando con Francia y Alemania en esta dirección.

Tras este paseo por proyectos internacionales, volvamos la vista a temas más locales. ¿Qué le ha llevado a aceptar la propuesta de participar en Formentera20, el foro de cultura digital que se celebra en la isla del 2 al 5 de octubre?

Me parece muy interesante todo lo que me ha explicado la organizadora del evento, Rosa Castells. En este sector, nos cansamos de escucharnos entre profesionales que asistimos al mismo tipo de congreso una y otra vez, casi con el mismo discurso. Rosa ha creado algo muy especial por el entorno donde se desarrolla y el limitado número de participantes, que lo hace muy cercano. Además, este año no habrá pantallas ni presentaciones en Powerpoint, lo que va a permitir que volvamos a hablarnos, ver a dónde nos lleva la conversación, darle su lugar al poder de la palabra y el diálogo. Es la manera perfecta de intercambiar opiniones y aprendizaje, se pone el foco en la comunicación. Sin olvidar el cartel de participantes, que es impresionante.

¿Se puede hacer marketing hoy en día sin pantallas, sin el mundo digital?

Sería muy complicado, casi diría que imposible. El elevado uso de pantallas ha aumentado el número de impactos que recibe una campaña publicitaria, pero también nos lo ha puesto más difícil porque hay mucha competitividad y el reto está en que la mente del usuario se detenga y te atienda a ti solo. Eso obliga a ser creativo, para destacar y que presten atención solo a tu mensaje.