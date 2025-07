Ibiza y Formentera liberalizan la circulación de vehículos de residentes entre las dos islas

Tanto Formentera.eco como Ibiza Circular, los dos sistemas de regulación de entrada y circulación de vehículos en las Pitiusas, dejarán el año próximo de establecer una cuota para residentes que se trasladen entre las islas vecinas durante su periodo de aplicación. Así lo han explicado el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, tras la reunión que han mantenido esta mañana en Formentera para tratar diferentes problemáticas que afectan a las dos islas pitiusas, concretamente las relacionadas con las restricciones de circulación, el transporte de residuos hacia Mallorca, la falta de vuelos desde Ibiza que se ajusten a las necesidades de los formenterenses, y la lucha contra el intrusismo en las actividades turísticas.

Portas ha señalado en declaraciones a la prensa la importancia de mantener un buen clima de diálogo entre las máximas instituciones para buscar soluciones conjuntas a los cuatro problemas mencionados, añadiendo que "la unión hace la fuerza". Con la eliminación de los techos de vehículos de residentes admitidos en ambos proyectos de regulación de la entrada, se pretende "dar libertad" en cuanto a la movilidad entre islas, eliminando "la burocracia", tras haberse detectado este verano, el primero de aplicación de la normativa en Ibiza, numerosos problemas para ibicencos y formenterenses que veían que no era aceptada su solicitud para desplazarse a la isla vecina tanto en moto como en turismo al haberse completado los cupos. Estas cifras límite para la presente temporada están establecidas en 120 vehículos diarios de Formentera en el programa Ibiza Circular y 235 coches y 50 motos de residentes en Ibiza en el Formentera.eco.

Por su parte, el presidente del Consell ibicenco ha añadido al respecto que "uniendo esfuerzos" entre las "islas hermanas" ante problemáticas comunes se pueden mejorar "las soluciones a estos problemas". Así, sobre los programas que limitan la entrada de vehículos, Marí ha confirmado que se ha empezado a trabajar en la retirada de los cupos para residentes, y ha señalado que las cifras de coches y motos que se desplazan entre las Pitiusas "se compensan", por lo cual no se estaría hablando de "cantidades significativas" y "no tiene sentido mantener estos cupos que no hacen más que producir molestias a los ciudadanos y trámites burocráticos innecesarios". Ahora, las dos instituciones insulares deberán solicitar al Govern balear la modificación legislativa específica que permita establecer un régimen común en los sistemas Ibiza Circular y Formentera.eco.

Un momento de la reunión mantenida entre los representantes del Consell de Formentera y el Consell de Ibiza / CIF

Residuos, transporte e intrusismo

El segundo tema tratado este lunes está relacionado con el transporte de residuos de Formentera a Ibiza y desde allí hacia Mallorca. Se trata de un proyecto piloto que dará comienzo el próximo mes de noviembre y prevé el traslado de 80.000 toneladas de residuos. Cerca de un 10% de esta cifra es basura procedente de Formentera, según cifras ofrecidas por Vicent Marí. "Hay cuestiones jurídicas y técnicas que deben resolverse" antes de la puesta en marcha de este plan y que serán tratadas entre "los equipos técnicos" de los dos consells, ha explicado el presidente. El siguiente paso sería trasladar una propuesta al Ejecutivo de Marga Prohens para obtener una línea de financiación específica que cubra los costes derivados del transporte marítimo y el tratamiento de estos residuos que garantice una "solución sostenible, coordinada y justa para las dos islas".

Respecto al tercer punto sobre el que han trabajado los representantes de las dos instituciones insulares, está relacionado con el transporte aéreo, ya que se prevé la puesta en marcha de un vuelo de la compañía Vueling con un avión que tendrá su sede en el aeropuerto de es Codolar para garantizar una conexión con Barcelona a primera hora de la mañana. Esta mejora comportará también un cambio en el servicio del transporte público entre el puerto y el aeropuerto, según ha explicado Portas.

El último asunto tratado ha sido el intrusismo. El presidente del Consell de Formentera ha reconocido que Ibiza "tiene mayor experiencia" en este ámbito, y ha mostrado su interés por conocer y adaptar los mecanismos de control y de inspección que se aplican en la pitiusa del norte. Así, ambas instituciones han acordado "establecer una línea de colaboración técnica y operativa" para que Formentera pueda desarrollar herramientas eficientes de control y detección de actividades ilegales. Marí ha recordado al respecto que la pasada legislatura se creó la Oficina contra el intrusismo y en la presente "se le ha dado un impulso con más medios económicos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)", con "buenos resultados" tanto en el sector del transporte como en la lucha contra los alojamientos que se comercializan turísticamente.