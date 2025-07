Jaume Ferrer, Sonia Cardona, Isidor Torres y Silvia Tur, absueltos del supuesto amaño para unas plazas de bombero en Formentera

El ex presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer Ribas; la ex conselleras Sonia Cardona y Silvia Tur; y el ex gerente de la institución insular, Isidor Torres, han sido absueltos por el Tribunal de la Audiencia Provincial de las Illes Balears de los presuntos delitos de prevaricación en continuidad delictiva y falsedad en documento público de los que habían sido acusados en relación con un proceso de selección del cuerpo de Bomberos de Formentera en 2012, un procedimiento en el cual, y según el escrito de acusación, los ex responsables de la administración insular habrían intervenido para "arbitrariamente" beneficiar a determinadas personas. La Fiscalía solicitaba 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público para Ferrer y Tur, y el sobreseimiento de la causa para Cardona y Torres por entender que no queda acreditado que tuvieran una participación directa en los hechos. Por su parte, la acusación particular proponía imponer a Ferrer, Cardona y Tur penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 9 años. Para Torres pedían la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de 9 años y pena de prisión de tres años.

El resultado de la sentencia hecha pública este miércoles ha sido difundido por Gent per Formentera (GxF), partido político de corte insularista que conformaba el equipo de gobierno del Consell cuando acontecieron los hechos denunciados. En el comunicado enviado por GxF, la formación destaca "la contundencia" de la resolución judicial a la hora de valorar la "inexistencia de pruebas que justifiquen las acusaciones", resaltando un párrafo de la sentencia en el cual el tribunal afirma que «en el presente procedimiento no se ha practicado actividad probatoria mínima que permita construir el reproche penal que se pretende por ambas acusaciones».

Además de decretar la absolución de los cuatro investigados, la sentencia "desaprueba la instrumentalización del derecho penal por parte de la acusación", según GxF, al "forzar" la figura de prevaricación administrativa "para sostener acusaciones sin base probatoria suficiente". En este sentido, en el escrito del Tribunal de la Audiencia Provincial, se advierte del "peligro que el empleo indiscriminado de esta figura pudiera proyectar sobre el derecho a la presunción de inocencia en cuanto pueda ser utilizada para eludir la prueba del conocimiento en el que se basa la aplicación de la figura del dolo eventual, o, para invertir la carga de la prueba».

Sobre el proceso judicial, desde GxF quieren resaltar que, para entender cómo un procedimiento de naturaleza administrativa ha llegado a instancias penales tan altas como la Sala Penal de la Audiencia Provincial, es necesario tener en cuenta "quien ha mantenido la acusación a lo largo del proceso". Se refieren a la representación legal de la parte acusadora, que ha sido ejercida por el despacho De las Heras, "fundado por Patricia de las Heras, actual diputada en el Congreso por el partido VOX con el apoyo explícito o tácito de la derecha local".

El grupo político que actualmente forma parte de la oposición en el Consell de Formentera afirma en su comunicado que "GxF siempre confió en la honradez y la inocencia de los compañeros y compañeras", recordando que ninguno de los juicios a los cuales se han enfrentado los cargos electos y de gestión nombrados por GxF durante sus años de gobierno "han acabado con sentencia condenatoria". Además, aseguran que "los denunciantes han querido utilizar la Justicia para atemorizar, condicionar y desgastar las decisiones políticas legítimas tomadas en el ejercicio del gobierno democrático".