El Parlament rechaza una enmienda a los presupuestos para compensar a Formentera el gasto por la tutela de menores extranjeros no acompañados

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha expresado hoy su "profunda preocupación" después de que el Parlament balear haya rechazado una enmienda a los presupuestos generales de la comunidad para el 2025 en la cual se solicitaba una compensación de 9 millones de euros para afrontar el coste "creciente e insostenible" de la atención a menores migrantes no acompañados que llegan a la pitiusa de sur. Los partidos de izquierda presentes en la cámara han votado a favor de la enmienda, pero los votos en contra del Partido Popular y Vox han impedido que pudiera aprobarse.

Durante su intervención ante el Parlament, Córdoba ha expuesto las cifras del gasto que supone para las arcas de Formentera el mantenimiento de estos menores: Desde enero a junio de este año, han llegado a la isla 65 menores no acompañados, más del doble que durante el mismo periodo del año anterior. Esto supone que el Consell insular ha destinado ya "cerca de un 20% de su presupuesto total a la tutela de estos jóvenes, llegando a un punto de colapso financiero e institucional", según el diputado y conseller no adscrito. "Esta es una emergencia estructural, no un hecho puntual", ha señalado Córdoba.

Govern y Ejecutivo central

También ha denunciado la falta de respuesta efectiva tanto del Govern balear como de Estado central, a pesar de las reiteradas peticiones desde el Consell insular y de las anteriores enmiendas presentadas. El diputado ha remarcado que la enmienda por valor de un millón de euros aprobada en 2024 "nunca se hizo efectiva", y que las nuevas demandas tampoco han sido atendidas ni con recursos ni con compromisos firmes.

En este sentido, Córdoba ha cargado especialmente contra la "pasividad" del Estado, que "ha desaparecido de Formentera" y no ha reforzado ni la Guardia Civil ni Salvamento Marítimo ni las infraestructuras mínimas para acoger dignamente a las personas que llegan en patera. También ha denunciado la situación límite de los funcionarios estatales destinados en la isla, como el personal de Correos, del SEPE o de la DGT, que se encuentran "sobrepasados y abandonados, sin medios ni apoyo".

A pesar de haber sido rechazada su enmienda, el representante de Formentera en el Parlament balear ha querido mandar un mensaje de "responsabilidad y colaboración institucional", reiterando que continuará trabajando para conseguir esta compensación "por la vía que sea posible".