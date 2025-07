Una lancha privada permanece varada en la orilla de s’Espalmador, en Formentera, desde hace meses

Desde hace varios meses, una embarcación permanece varada sobre el fondo arenoso de sa Torreta, la pequeña bahía situada al noroeste de s’Espalmador, en pleno Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. Arrancada de su fondeo por el primer temporal del invierno, la barca quedó asentada sobre el fondo y ladeada a babor a escasos metros de la orilla. Con el paso de los meses, ha sido despojada de cualquier elemento de utilidad o valor, aunque sobre su bañera todavía se ven toallas, una sombrilla y un salvavidas, entre otros objetos abandonados a la intemperie que en cualquier momento pueden acabar en el agua o en la orilla de este espacio protegido.

La barca ha quedado varada sobre un extremo de una pradera de posidonia. | D.I.

Y lo que es más preocupante: a pesar de que el propietario aseguró a las autoridades competentes que había retirado las baterías y el combustible del motor, el pasado martes 1 de junio las baterías seguían en su sitio, sumergidas en el agua de la bahía.

La barca lleva por nombre ‘Juanvi’ y pertenece a un vecino de Ibiza. Asiduos de la zona aseguran que la nave pasaba prácticamente todo el año fondeada en sa Torreta, donde era usada como cocina y espacio adicional para los propietarios que llegaban de la isla vecina en otro barco para pasar varios días en s’Espalmador.

Desde la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, explicaron este miércoles que los responsables del Parque Natural consideran que la embarcación no está varada sino «fondeada» y que ya se habían puesto en contacto con el propietario, quien se había comprometido a retirarla.

Además, los técnicos han determinado que «no hay ningún peligro de hundimiento» y que este barco «no supone ningún peligro medioambiental» ya que «está vacío de baterías y gasolina». Al parecer, el propietario afirmó que había retirado ambos elementos, aunque lo cierto es que no es así, un dato que los agentes del Govern no pueden comprobar porque no tienen autoridad para acceder al barco. «En una primera inspección a finales de abril se comprobó que no se había producido ningún vertido»; se determinará si se ha producido algún daño medioambiental «una vez retirada la embarcación». A tenor de las imágenes facilitadas a Diario de Ibiza, la lancha está encallada sobre un banco de posidonia.

También adelantan desde el Parque Natural que «si no se retira la embarcación en las próximas semanas, se avisará a Capitanía Marítima para que tome las medidas que considere».

Accidentes

El islote de s’Espalmador atrae numerosos visitantes durante el verano, muchos de ellos procedentes de Ibiza en excursiones de un solo día, pero también a bordo de embarcaciones que fondean en boyas ecológicas en es Racó de s’Alga o en sa Torreta.

Los incidentes náuticos en esta frágil franja marítimo terrestre supuestamente protegida por la estricta legislación autonómica sobre Parques Naturales son frecuentes. El año pasado, un yate de 19 metros, el ‘Sophia 1’, permaneció durante más de un mes encaramado a una duna de la playa de s’Alga hasta que fue retirado por el propietario.