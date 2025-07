Iván Mérgola y Carmelo Convalia, Hijos Adoptivos de Formentera

El Consell de Formentera, reunido esta mañana en sesión extraordinaria, ha aprobado por unanimidad la concesión de las Distinciones Honoríficas 2025 que se entregarán en el marco del Día de Formentera, el próximo 24 de julio con motivo de la festividad de Sant Jaume. Entre estos galardones, se concedido el título de Hijo adoptivo de Formentera al periodista Carmelo Convalia, corresponsal de Diario de Ibiza en la isla desde 1987 y hasta su jubilación el pasado año; y, a título póstumo, al músico Iván Mérgola, impulsor de la Escuela Municipal de Música y Danza así como del aula de extensión en la pitiusa del sur del Conservatorio 'Catalina Bufí'.

En cuanto a la Medalla de Oro que la institución otorga anualmente, este año ha ido a parar a la Feria de Arte y Artesanía de la Mola, una iniciativa que comenzó en 1984 "con raices en el movimiento hippie de los años 60 y 70 que se ha consolidado como un referente del patrimonio vivo de Formentera con un modelo basado exclusivamente en la producción artesanal local", según un comunicado del Consell insular. Con este galardón, la institución reconoce a la Feria como "un espacio de memoria, creatividad y comunidad, punto de encuentro entre tradición y modernidad que ejemplifica los valores que la Medalla de oro de Formentera quiere distinguir".

En la sesión plenaria de hoy también se ha aprobado conceder tres Premios Sant Jaume "a personas que han contribuido de manera significativa al progreso y a la identidad de Formentera": Santiago Colomar Ferrer, María Verdera Ferrer y María Dolores Castelló Ferrer.

Premis Sant Jaume

De Colomar, historiador y divulgador, el Consell ha querido premiar "su destacado trabajo de investigación y difusión de la historia contemporánea de la isla, así como su implicación activa en la recuperación de la memoria histórica". Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, doctorado con una tesis sobre los ataques corsarios en el Mediterráneo y Premio Ramón Llull del Govern balear en 2018. También es autor de obras como 'Formentera a l'època contemporània (1782 - 2007)', y ha publicado numerosos artículos y documentos especializados en la historia de la isla.

En cuanto a María Verdera Ferrer, está en el origen y consolidación del Forn Can Manolo, un establecimiento situado en Sant Francesc que este año cumple 100 años de existencia. Desde el Consell explican que Verdera trabajó desde los años 50 "codo a codo" con su marido, Manuel Cardona, y posteriormente con su hijo, para mantener activo un negocio familiar que "no solo proporcionaba pan de calidad y recetas tradicionales", sino que también funcionaba como centro social espontáneo para los vecinos. Este premio es un reconocimiento a los 100 años de puesta en funcionamiento de un horno de piedra que daría origen a Can Manolo, "un establecimiento emblemático dedicado a la elaboración artesanal y venta de pan que todavía hoy en día es conocido como "el horno viejo". A sus 95 años, María Verdera continúa activa, "dedicada a su huerto y reconocida por su fuerza, perseverancia y contribución fundamental a la vida económica y social de Formentera".

La tercera distinguida, la maestra María Dolores Castelló, recibe este premio "por su dedicación vocacional a la educación especial e inclusiva, así como por su contribución metodológica y pedagógica al sistema educativo insular, especialmente en el CEIP Sant Ferran. Castelló se formó como maestra en Mallorca e inició su carrera trabajando con alumnado con necesidades educativas especiales. Desde 1993 hasta 2025 ha desarrollado su tarea principal al CEIP Sant Ferran de ses Roques, ejerciendo como tutora de primaria, maestra de Audición y lenguaje y de Pedagogía Terapéutica. Además, ha tenido una intensa participación cultural como miembro activo del Grupo de Teatro s'Esglai, participando en diferentes obras durante más de dos décadas. Con este galardón, el Consell reconoce la carrera de 40 años de servicio púbico, "orientado a garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños y el desarrollo de una escuela más humana, moderna e integradora en Formentera".

Convalia recibe este título "por su compromiso con la información rigurosa y la vertebración del relato insular a través de medios como Diario de Ibiza y como cofundador de Radio Illa, primera emisora pública de Formentera. El periodista, nacido en Pamplona, llegó a la pitiusa del sur en 1981, "iniciando su vínculo con la isla como educador". En 1986 fundó Radio Illa y al año siguiente comenzó su trayectoria como corresponsal estable de Diario de Ibiza en la isla, "consolidándose como una de las voces más influyentes de la comunicación local". Desde entonces, ha sido testigo directo de la transformación de la isla: el crecimiento turístico, las luchas urbanísticas, los cambios sociales y la defensa del territorio. A través de la radio, la prensa escrita y diferentes documentales como la 'Sal', 'Aigua Clara' o 'Un somni', ha sabido preservar la memoria histórica y reforzar la identidad cultural de Formentera. Convalia "no solo ha informado, sino que ha contribuido a construir el relato colectivo, a fomentar una conciencia crítica ya proyectar Formentera como un territorio con voz propia". Su trayectoria, según el Consell insular, "conjuga compromiso, sensibilidad y vocación de servicio público".

También ha sido reconocido como Hijo Adoptivo de Formentera a título póstumo Iván Mérgola Gómez, por su "extraordinaria contribución a la educación musical, la cultura y la cohesión social de la isla a través de la creación de la Escuela Municipal de Música y Danza en 1999 y por hacer posible los estudios reglados en la isla a través del aula de extensión del Conservatorio 'Catalina Bufí' en 2002. Músico, pedagogo y gestor cultural, Mérgola también fue "un referente humano y emocional, capaz de inspirar y transformar con entusiasmo y simpatía", con una gran capacidad de crear comunidad. A pesar de su posterior etapa como director del Patronato de Música de Ibiza, nunca perdió el vínculo con Formentera ni con sus alumnos, facilitando intercambios y encuentros entre las dos islas.