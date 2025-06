La oposición política de Formentera rechaza aumentar el número de camas turísticas

La oposición política en el Consell de Formentera, compuesta por el partido insularista Gent per Formentera (GxF), el PSIB-PSOE y el conseller no adscrito y expresidente conservador, Llorenç Córdoba, rechaza la posibilidad de aumentar el número de plazas turísticas en la isla y hará oficial su postura durante la celebración del próximo pleno ordinario, el jueves 26 de junio.

El pasado 14 de junio, el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publicaba una resolución del presidente del Consell, Óscar Portas, por la cual se establecían los requisitos, las condiciones, el procedimiento y el precio para adquirir plazas turísticas en la isla procedentes de bolsas temporales reguladas en la disposición transitoria segunda del Decreto Ley 4/2025, de 11 de abril.

Esta disposición establece la creación de dos bolsas temporales de plazas en cada isla, una para establecimientos de alojamiento turístico y otra para viviendas destinadas al turismo, gestionadas por la administración turística o por el organismo gestor de plazas. Estas bolsas se nutren de las bajas definitivas, voluntarias o de oficio de plazas ya existentes y estarán operativas hasta que el Consell lleve a término la evaluación de la capacidad de carga turística de la isla prevista en la Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y circularidad del turismo de Balears.

Según denuncia GxF en la proposición que llevarán al pleno y que ha adelantado Radio Illa, la decisión del Consell de Formentera de permitir nuevamente adquirir plazas turísticas de manera provisional, «se ha tomado de manera unilateral por parte del conseller de Turismo (Artal Mayans) y del presidente del Consell, sin contar con la decisión de la Comisión de ordenación y promoción turística (COPT) ni de la Asociación de comercializadores de viviendas turísticas». Tras asegurar que «las decisiones relacionadas con la comercialización de plazas turísticas y el establecimiento del techo de plazas siempre se han debatido en el Consell d’Entitats, esta formación política propondrá en el plenario de junio que se «paralice» la resolución mencionada mientras se trata la «idoneidad» de estas bolsas temporales en el marco de la COPT. Además, también solicitarán la convocatoria de un Consell d’Entitats para informar y debatir una revaluación del nuevo máximo de plazas para Formentera.

Techo turístico

En el caso de Formentera, este techo se aprobó en el plenario celebrado el 23 de abril de 2019, y considera que la isla tiene una capacidad para 20.585 plazas turísticas, de las cuales 12.081 corresponderían a plazas de alojamientos en hoteles, hostales viviendas turísticas de vacaciones y apartamentos turísticos, y las 8.504 restantes a actividades de comercialización de estancias turísticas en viviendas.

En cuanto al PSIB-PSOE, los socialistas consideran que el modelo turístico de Balears «se encuentra en un momento crítico» y que «el objetivo de lograr una verdadera sostenibilidad y circularidad pasa necesariamente por frenar el incremento de plazas, especialmente en territorios que ya presentan una carga muy elevada y una presión social, ambiental y de infraestructuras y servicios importante». Así, señalan que el decreto ley de abril abre la puerta a una excepción de la Ley 3/2022 que permite la concesión de 500 nuevas plazas en Mallorca, 150 en Ibiza y 50 en Formentera. Los socialistas alertan de que esta medida se podría aplicar automáticamente si no se adopta un acuerdo del plenario en los tres primeros meses de la entrada en vigor del decreto ley, así que pedirán en el pleno que no se aplique esta excepción

También Llorenç Córdoba ha mostrado su desacuerdo con la puesta en circulación de nuevas plazas turísticas, ya sea mediante la reactivación de las que están inactivas o con las 50 nuevas que denuncia el PSOE. En un escrito enviado a los medios, el conseller no adscrito afirma que «Formentera no puede permitirse la activación y comercialización de plazas turísticas que hasta ahora no estaban en uso». El diputado por Formentera se pregunta «dónde irán a parar esas plazas nuevamente activadas, ¿a los pocos empresarios de siempre?».

Mismo número de plazas

El conseller de Turismo, Artal Mayans, defendió este jueves que el Consell de Formentera «lo único que está haciendo es aplicar el decreto ley» del Govern balear y que «en ningún momento se va a ampliar el número de plazas, solo se va a mantener el que existe actualmente, sin ir a menos». Mayans explicó que con la baremación establecida en la resolución del presidente del Consell, «se prioriza que las plazas recuperadas estén situadas en viviendas antiguas y catalogadas, con un interés patrimonial y cultural importante para la isla que de esta manera se podrán mantener». «Es un mero intercambio, no se dará ni una sola plaza más», concluyó.