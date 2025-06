Crisis política en Formentera: Archivada provisionalmente la denuncia de Llorenç Córdoba por las grabaciones de Alcaraz

La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ibiza notificó este viernes 13 de junio a las partes interesadas el «sobreseimiento provisional y archivo» de la denuncia interpuesta en marzo de 2024 por el entonces presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, contra quien había sido su vicepresidente, José Manuel Alcaraz, al que acusaba de un presunto delito de revelación de secretos al haber grabado y difundido una conversación entre ellos dos en la cual «el denunciante apremiaba al denunciado a fin de que se le asignase una dotación pecuniaria», según costa en la resolución judicial emitida el 6 de junio.

Los hechos a los que se refiere el auto, cuya publicación adelantó el viernes Periódico de Ibiza, se remontan al 4 de noviembre de 2023, cuando Alcaraz grabó una conversación mantenida con Córdoba, y adelantada por Diario de Ibiza, en la que este último solicitaba un sobresueldo de hasta 4.000 euros. Esta demanda y su posterior difusión en los medios de comunicación supuso en primer lugar la expulsión de la coalición conservadora Sa Unió del actual conseller no adscrito y, unos meses después, la renuncia del resto de consellers a sus puestos en el equipo de gobierno del Consell, hecho que provocó una grave crisis política e institucional que duró hasta que el 27 de diciembre de 2024 salió adelante una moción de censura que colocó en la presidencia de la isla a Óscar Portas.

Razonamientos

En la resolución, la jueza considera que la grabación «no afecta al secreto de las comunicaciones ni al derecho a la intimidad», dado que fue efectuada por uno de los interlocutores de la conversación; y su difusión tampoco puede ser considerada delictiva «porque no afecta a la intimidad» de Córdoba.

Ahora, el ex presidente del Consell tiene tres días para interponer recurso de reforma y/o apelación al auto, algo que no se sabe si ocurrirá pues el también diputado por Formentera en el Parlament balear no respondió ayer a las preguntas al respecto.

Satisfacción en Sa Unió

Por su parte, desde Sa Unió sí quisieron mostrar su «satisfacción por el archivamiento judicial de la denuncia», una decisión que, según el grupo político, «reafirma que aquella conversación se produjo en un contexto público, no confidencial». Desde la coalición quisieron agradecer a José Manuel Alcaraz «la valentía que tuvo para frenar al señor Córdoba en sus intentos de aprovecharse de su cargo público a costa de los ciudadanos de Formentera», así como para «denunciarlo, hacerlo público y hacer ver a toda Formentera que el único interés de Córdoba era el suyo y no el de la isla, cosa contraria a lo que Sa unió siempre ha defendido: los intereses de Formentera».

Queda pendiente conocer el resultado de la denuncia interpuesta por Sa Unió contra Llorenç Córdoba ante la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y soborno.