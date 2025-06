Formentera hace efectivas las sanciones a los quiscos de playa

El Consell de Formentera ha hecho efectiva la multa de 1.501 euros impuesta a los ocho quioscos de playa y al quiosco librería de es Copinar tras cumplirse los plazos para la interposición de alegaciones a la medida punitiva anunciada en marzo y que responde a un «incumplimiento muy grave» de la normativa de Costas, que obliga a desmontar estas instalaciones del 15 de enero al 15 de febrero.

Según queda reflejado en el acta de la Junta de Gobierno del Consell de Formentera con fecha de 25 de abril, siete de los ocho quioscos interpusieron alegaciones a la propuesta de sanción, pero fueron desestimadas y ahora los explotadores de estas concesiones de playa deben hacer frente al pago de la cantidad fijada (el importe mínimo para faltas consideradas muy graves podría llegar hasta los 3.000 euros), sobre la garantía definitiva constituida ante el Consell por parte de cada contratista.

Los adjudicatarios de los quioscos presentaron tres alegaciones contra la propuesta de sanción. En la primera, argumentaban que «la interpretación realizada por el Consell sobre la prevalencia de la concesión sobre los pliegos es arbitraria y resulta contraria al principio de los actos propios». Este argumento se basa en que en los pliegos del concurso no aparece la obligación de desmontar los locales y en la Concesión de Costas, sí. En su segunda alegación, consideraban que «la penalidad propuesta se basa en una interpretación del contrato que no ha sido adoptada por el órgano competente» conforme exigen los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Y en la tercera, solicitaban que, de ser impuesta la sanción, se compensara con el exceso del canon del ejercicio 2024 abonado por el contratista, una cantidad que el Consell no ha devuelto a pesar de haber sido solicitada.

El quiosco librería de es Copinar no elevó ninguna alegación a su propuesta de sanción.