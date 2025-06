La escapada de Isabel Jiménez a Formentera

La periodista almeriense Isabel Jiménez se encuentra de escapada en Formentera. La socia de Sara Carbonero de la marca de moda Slow Love comparte viaje con cinco amigas con las que ha posado en diferentes puntos de la Pitiusa del sur. La periodista ha disfrutado de las puestas de sol de la isla, de sus aguas turquesas y de los chiringuitos.

La presentadora, que fue la conductoora de la Pasarela Adlib 2023, ha colgado en Instagram algunas instantáneas de su viaje la isla. En ellas se la ve muy relajada y sonriente, paseando por la orilla de la playa entre los restos de posidonia, contemplando en mar recostada en la mesa de un establecimiento y abrazando a una de sus compañeras de viaje. Además, ha presumido de gorro con el que protegerse del sol: una pamela con una cinta blanca y con flores bordadas, unas margaritas, junto a sus iniciales. Un carrusel que la periodista acompaña las imágenes con la canción 'Formentera', de Rei Ortolá.

No es la única batería de imágenes de sus días de relax en la isla que ha compartido en sus redes. En otro, en el que también aparecen varias fotos de todo el grupo, se la ve con los pies en la arena y degustando una ensaladilla rosa con un vino blanco sentada en la misma playa. En esta ocasión presume de bolsito playero en tonos naturales con el bordado "love" y ambienta las fotografías y el vídeo con 'My daddy rocks me', de Trixie Smith.

Conocida por conducir los Informativos Telecinco de lunes a viernes en la sobremesa, recientemente se separó de su marido, Álex Cruz, tras 16 años de matrimonio. La pareja tiene dos hijos, Hugo y Daniel.