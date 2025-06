Formentera pide explicaciones al Estado por la falta de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico en la isla este verano

El Consell de Formentera ha enviado un nuevo escrito a la directora insular de la Administración del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch, en el cual traslada su "profunda preocupación por la deficiencia estructural que vive la isla este verano", destacando entre estas carencias la falta de agentes de la Guardia Civil de Tráfico durante la temporada turística, "una situación que pone en riesgo la seguridad vial en un momento de máxima afluencia de personas", según declaraciones del presidente de la institución, Óscar Portas, recogidas en un comunicado de prensa.

Formentera no puede continuar asumiendo "responsabilidades" que no le corresponden, continúa el comunicado, unas tareas para las cuales el Consell insular no cuenta "ni con competencias ni con recursos". Por esa razón, Portas "exige" una actuación "inmediata y contundente" por parte de la Administración General del Estado. La falta de agentes del destacamento de Tráfico de la Benemérita este verano sería "una anomalía inadmisible" y que precisa de una "respuesta inmediata", añade el presidente insular, reclamando una dotación estable de agentes para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la circulación en la isla.

Migración

El escrito trasladado a Guasch también denuncia la inacción del Estado frente al aumento de las llegadas irregulares y la reiterada aparición de cuerpos sin vida en la costa de Formentera. En lo que va de año, se han encontrado siete cuerpos, dos de ellos en los últimos tres días, un hecho que "confirma la gravedad humanitaria de la situación", continúa el comunicado. "No se puede normalizar la muerte", considera Portas, quien opina que "este drama no es puntual, es un síntoma del abandono del Estado en materia migratoria" para pasar a exigir "una respuesta estructurada y con recursos reales".

En este sentido, el documento reitera la demanda urgente de un espacio digno en el puerto de la Savina para la atención de los migrantes que llegan a la isla y la necesidad de incluir a Formentera dentro de un convenio específico con Cruz Roja que permita desplegar asistencia desde el primer momento y no depender exclusivamente de los recursos locales.

El Consell insular también denuncia el agravio comparativo que padecen los residentes en Formentera en materia de servicios públicos, destacando que, tras la visita el pasado 2 de junio por parte de los agentes de la Policía Nacional, no hay ninguna cita prevista hasta fines de septiembre para tramitar el DNI o el pasaporte.