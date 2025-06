El PSOE denuncia que ya casi no quedan reservas para Formentera en junio

Si un residente en Formentera necesita ir a Ibiza este mes de junio con su vehículo, debe saber que el cupo fijado para la entrada de vehículos en la isla vecina ya está completo para los días 2, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 30. Es decir, prácticamente la totalidad del mes.

Así lo denuncia en un comunicado el PSIB-PSOE de Formentera, que además añade que para el mes de julio empieza a estar complicado también conseguir plaza: a día de hoy, durante las jornadas del 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 24 del mes que viene tampoco se podrá circular por Ibiza con un coche procedente de Formentera.

El portavoz socialista, Rafael Ramírez, explica en el comunicado que desde su formación «entienden» la necesidad de la regulación de Ibiza Circular, pero insisten en que «no se puede pasar por encima de las necesidades de los formenterenses».

Aviso en el último pleno

Ramírez recuerda que el pasado jueves, en el transcurso del pleno ordinario de mes de mayo de Consell de Formentera, ya avisaron de la posibilidad de que la cuota establecida, que se fijó en 120 vehículos diarios aunque en un principio iban a ser solo 60, no es suficiente.

En el mismo plenario, el PSOE consiguió que se aprobara una moción transaccionada por el equipo de gobierno para solicitar al Consell de Ibiza que no se limite la movilidad por cuestiones de necesidad a los residentes de Formentera.

En los días señalados, en los cuales ya no hay cupo para que los vehículos procedentes de Formentera circulen por su isla vecina, «si un formenterés con movilidad reducida tiene que ir al Hospital de Can Misses para una cita, no podrá hacerlo con su propio vehículo», afirma Ramírez en el comunicado. «Si necesita ir a la comisaría de la Policía Nacional, o al aeropuerto, tendrá que coger un taxi», insiste.

Esta situación «no se puede permitir», añade, y denuncian que «el Consell de Formentera demuestra una vez más inacción cuando debería defender los derechos de los formentereses frente al PP, ya sea de Ibiza o balear».

El comunicado continúa explicando que se «instó al Consell a realizar estas gestiones» pero resulta que «17 días de junio [el día 1 incluido] y 11 de julio, no se puede ir a Ibiza por motivos de necesidad con vehículo propio». «Si no se realiza esta gestión, los problemas para los residentes en Formentera irán en aumento», asevera el portavoz socialista.

El PSIB-PSOE exigen de manera urgente que el presidente del Consell, Óscar Portas, y su equipo de gobierno lleve a cabo las acciones necesarias para que la transaccional aprobada por el pleno de mayo sea aplicada de manera urgente por parte del Consell de Ibiza «para no menoscabar el derecho de movilidad por cuestiones de necesidad».

El Consell

Por su parte, el Consell de Formentera consideró en declaraciones a Ib3 que «los otros partidos políticos que están intentando alarmar a los formenterenses sobre si hay días que el cupo parece previsiblemente que está al 100%». La consellera de Movilidad, Verónica Castelló, aseguró que este mismo lunes habló sobre el asunto con los responsables del Consell de Ibiza y desde la isla vecina le mostraron su sorpresa «porque la cosa haya ido tan deprisa».

Según Castelló, desde Ibiza «se han comprometido a ver qué está pasando con esos días que parece que podría estar el cupo lleno, si esas tramitaciones están hechas como debe ser». La consellera recordó que los residentes en Formentera que se desplacen a Ibiza a trabajar no deben tramitar el permiso para circular, solo deben hacerlo quienes deban desplazarse con su vehículo de manera puntual. Así, se revisará que se hayan tramitado correctamente los dos tipos de permisos.