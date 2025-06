Formentera no tendrá agentes de Tráfico este verano

La delegación de AEGC Balears ha tenido conocimiento de que la isla de Formentera no tendrá este año agentes de la Agrupación de Tráfico durante la temporada estival, según han denunciado a través de un comunicado de prensa. «En años anteriores, la menor de las Pitiusas recibía entre cuatro y cinco agentes de Tráfico, durante los meses de junio a septiembre, para atender las incidencias en materia de seguridad vial. Sin embargo, este año no será así, si bien no han trascendido las razones de tal nefasta decisión», destaca el comunicado.

«Y es que, si los guardias civiles destinados en Formentera no tenían bastante con la carga de trabajo habitual, incrementada en verano, o con la arribada de pateras, ahora tendrán que asumir además las competencias específicas de Tráfico, a pesar de carecer la formación específica para ello, y de no percibir ningún tipo de retribución o compensación por ello», añade.

AEGC critica el «maltrato que sufren los agentes» que, «resignados, se ven obligados a prestar servicio en unas condiciones injustas, por la falta de personal, por la ausencia de una indemnización por residencia justa, o una compensación que retribuya su sobreesfuerzo, y ahora por tener que asumir las competencias de Tráfico en verano».

El puesto de Formentera ha sido ampliado en torno a una veintena de agentes más, pero la asociación señala que estas nuevas plazas «no serán cubiertas por nadie, debido a la falta de soluciones habitacionales, por lo que todo apunta a que las cosas van a seguir igual en Formentera y, al menos este verano, a peor».

AEGC solicitará que se anuncien comisiones de servicio para que agentes de la Península o Mallorca puedan venir a Formentera a prestar servicio durante el verano, eso sí, percibiendo las correspondientes dietas.