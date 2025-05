Formentera impugnará los nuevos pliegos para el concurso de la Savina

El pasado 6 de mayo, el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, votó a favor de la aprobación de los nuevos pliegos de condiciones para el concurso sobre el puerto de la Savina en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), pero ahora se verá forzado a impugnar ese acuerdo por mandato del pleno de la corporación insular.

Así lo decidieron los 9 votos a favor que recibió durante la sesión plenaria de este jueves una proposición de Gent per Formentera (GxF) en la cual se instaba al Consell insular a «impugnar las bases del concurso de una única marina en el puerto de la Savina». La otra formación de corte progresista, el PSIB-PSOE, sumó sus tres votos a los cinco de GxF y el conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, propició con su inesperado apoyo la aprobación de una medida que los ocho consellers del equipo de gobierno, sus antiguos compañeros de la coalición conservadora Sa Unió, rechazaron en la votación.

«No ha habido un concurso mejor hasta ahora», consideró Portas en una de sus intervenciones para justificar su negativa a impugnar un concurso «en el que el presidente del Consell ha votado a favor». Portas insistió en que se realizaron las consultas jurídicas pertinentes para asegurar que no se iba a producir una situación de monopolio a pesar de unificarse las dos marinas actuales, pasando a considerar que «no hay en Balears unas bases mejores para la ciudadanía» que las previstas para la Savina. Además, aseguró que la APB había aceptado el resto de modificaciones del pliego original consensuadas con los diferentes interlocutores de Formentera, una afirmación que rechazaron tanto el PSOE como GxF aludiendo a la reubicación de las barcas de excursiones en el puerto así como a la falta de un «verdadero proceso participativo», ya que, según los partidos de izquierda, las dos convocatorias del Consell d’Entitats que trataron este tema fueron meramente «explicativas».

En este sentido, el PSOE presentó una proposición reclamando la celebración de un nuevo Consell d’Entitats para que el equipo de gobierno explique las bases aprobadas a la ciudadanía de Formentera. Esta petición fue aprobada por unanimidad, tras un cambio de postura de Sa Unió, que consideraba previamente «no necesaria» esta asamblea.

Por su parte, el equipo de gobierno llevó a pleno un total de 11 propuestas de carácter administrativo, como diferentes declaraciones de interés general y la concesión de la compatibilidad laboral a varios trabajadores de la institución. También se dio cuenta del informe desfavorable del Consell Consultiu respecto a una reforma del Reglamento Orgánico del Consell (ROC) para que, en situaciones de inestabilidad política, el presidente del Consell de Formentera esté obligado a presentarse a una cuestión de confianza. Esta modificación emanaba de una propuesta de Sa Unió en el pleno de agosto de 2024, cuando la crisis política mantenía prácticamente paralizada a la institución insular. El dictamen desfavorable del Consultiu no es vinculante, pero el Consell ha decidido renunciar a la reforma del ROC.

Durante las cerca de ocho horas de duración del plenario, el grupo GxF también presentó, entre otras, una proposición que fue aprobada por unanimidad y en la cual se instaba a mejorar tanto los horarios como las líneas del servicio de transporte público.

El PSOE, por su parte, sacó adelante por unanimidad sus cuatro proposiciones, siendo la más debatida la que solicitaba modificar la normativa de Eivissa Circular para que la regulación de la entrada de vehículos a la isla vecina no cause perjuicios a los formenterenses mientras se trabaja en un convenio conjunto entre el Consell de Eivissa y el de Formentera.

El conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, presentó dos proposiciones que fueron aprobadas por unanimidad relativas a la retirada de la posidonia de las playas y al programa Soledad no deseada.

El Conseller Llorenç Córdoba sigue sin respuestas a sus preguntas

Una de las partes que componen una sesión plenaria ordinaria son las preguntas escritas que presentan las formaciones políticas en la oposición y que reciben una respuesta oral por parte de los consellers del equipo de gobierno. Estas interacciones, limitadas a 15 por grupo político, vienen reguladas por diferentes normativas que van desde el Estatuto de Autonomía al Reglamento Orgánico del Consell (ROC).

El pasado mes de abril, el conseller no adscrito Llorenç Córdoba denunció públicamente que no se le permitía hacer preguntas durante la celebración del pleno de ese mes. Desde la presidencia del Consell insular se solicitó el 22 de mayo al secretario general, Ángel Custodio Navarro, la elaboración de un informe jurídico sobre este tema, en especial en lo dispuesto en el artículo 90 del ROC, un dictamen que concluye que Córdoba, por su condición de conseller no adscrito a ningún grupo político, tendría derecho a realizar solo dos preguntas orales en cada pleno ordinario.

Para la sesión de este jueves el expresidente del Consell había presentado 15 preguntas, de las cuales el actual presidente de la institución, Óscar Portas, le apremió a seleccionar dos, pero advirtiéndole de que se las contestarían en el pleno del mes de junio, argumentando que, al no saber cuáles de las 15 elegiría, no habían podido preparar las respuestas, una solución que no agradó a Córdoba, quien ya había presentado un recurso contra la decisión de Portas en el pleno de abril.

PSOE y GxF sí pudieron hacer 11 y 13 preguntas respectivamente, varias de ellas relacionadas con el área de Deportes, como los plazos de ejecución y costes de intervenciones ya previstas en las pistas de atletismo, el polideportivo y las pistas de es Cap; o las nuevas instalaciones prometidas como el campo de tiro o las pistas de pádel.

Los problemas de vivienda en la isla también fueron el objeto de varias preguntas, que no obtuvieron respuestas concretas por parte del equipo de gobierno.