Formentera pone 314 multas por venta ambulante en cuatro meses de verano

Desde el 8 de mayo hasta el 17 de septiembre de 2023, en poco más de cuatro meses, el Consell de Formentera interpuso 314 denuncias por venta ambulante, la gran mayoría probablemente en las playas de la isla, aunque este dato no aparece registrado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del 23 de mayo de 2024, donde se hizo oficial la resolución que pone fin a los expedientes sancionadores iniciados por la institución insular.

Dividido el número total de sanciones entre los 132 días reflejados en los listados con los incumplimientos de la Ordenanza de Policía y buen gobierno que prohíbe la venta ambulante, sale una media de más de dos denuncias al día, pero lo cierto es que en algunas jornadas no se llevó a cabo esta labor (en mayo y en septiembre solo se levantaron cuatro actas, respectivamente) y en otras, como el 21 de agosto, la Policía Local interpuso 11 propuestas de sanción que han acabado en multa.

Pero si hay un dato que llama la atención en estos listados, de acceso público, en los que aparece el precepto infringido, el número de expediente, la fecha, el nombre completo de los infractores y parte de su DNI, es que la gran mayoría de las denuncias se atribuyen a una docena de personas reincidentes, aparentemente miembros de la misma y extensa familia o que, casualmente, comparten los mismos cuatro apellidos en diferente orden.

Apellidos que coinciden

Padres, hijos, primos y tíos parecen inmunes a las posibles sanciones económicas que conllevan los expedientes, una cantidad que trastocaría el presupuesto mensual de cualquier ciudadano de a pie si se tiene en cuenta que, según el artículo 3 de la Ordenanza sancionadora de la venta ambulante no autorizada en la isla de Formentera, publicada en el BOIB número 107 de fecha del 13 de agosto de 2022, todas las actas que aparecen en el listado constituyen una infracción grave, que se sanciona con una multa de 1.600 euros.

Tomando un par de nombres al azar, Antonio María F.R. acumuló 21 denuncias durante el verano de 2023, lo que supondría multas por un total de 33.600 euros. Por su parte, Antonio María R.F. recibió 19 denuncias, por las que debería pagar 30.400 euros a las arcas del Consell de Formentera.

También están Rafael F.R. y Ramón F.R., que comparten apellidos y el dudoso honor de haber sido multados 38 veces entre los dos en los tres meses de control de venta ambulante del verano de 2023. Si tuvieran alguna intención de pagar las sanciones, les costaría 60.800 euros.

No es ningún secreto para los habitantes de Formentera que, desde hace años, los mismos clanes familiares al completo se desplazan cada mañana desde Ibiza durante la temporada estival y, tras realizar las compras de última hora en los supermercados de la isla, se desplazan hasta las playas más concurridas para ofrecer frutas y bebidas a los turistas. Uniformados con pantalón corto azul marino y camiseta blanca para, supuestamente, dar sensación de legalidad, campan a sus anchas sobre todo por la arena de ses Illetes, en el Parque Natural de ses Salines, y es Arenals, en Migjorn.

La Policía Local ha aumentado su presencia en las zonas con más venta ambulante e incluso el pasado verano se puso en marcha una Unidad de Playas con agentes destinados «exclusivamente» a este servicio de control. Pero ni pueden estar presentes en todas partes y a todas horas ni su acción parece tener ningún efecto, ya que la mayoría de los denunciados no tienen cuentas bancarias ni nóminas a su nombre, por lo que las sanciones no suponen nigún impedimento para que estas personas continúen con su actividad ilegal, porque no se pagan. Sin olvidar el rastro de suciedad que este tipo de comercio deja en el Parque Natural y la inseguridad que supone su conducta agresiva cuando los trabajadores encargados de la limpieza de la zona les recriminan su actividad ilegal.

A pesar de la existencia de esta Unidad de Playa, los mismos denunciados en 2023 y sus supuestos familiares continuaron con su actividad en 2024, aunque todavía es pronto para cuantificar el número de denuncias interpuestas, ya que hasta ahora el Consell de Formentera solo ha incoado el procedimiento sancionador.

Las personas denunciadas, cuyos datos aparecen en el BOIB del 17 de abril de 2025, tienen 15 días para formular sus reclamaciones antes de que la sanción se haga efectiva.

A falta de eliminar las sanciones que hayan sido impugnadas correctamente, en ese listado solo aparecen 98 denuncias, una significativa reducción con respecto al verano de 2023.

