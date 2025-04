Un concurso de foto denuncia para ayudar a cuidar a Formentera

La Obra Cultural Balear en Formentera (OCB) ha preparado un extenso cartel con diferentes actividades para celebrar la edición número 20 de su exitosa propuesta ‘Primavera de Cultura’, unos actos que comenzaron el pasado mes de marzo con la conmemoración del Día Mundial de la Poesía, y continuaron en abril con la activa participación de esta entidad cívica en el Día de Sant Jordi y con una caminata popular que tuvo lugar el sábado 26 de abril.

El mes de mayo continúa la primavera y con ella los eventos culturales, como por ejemplo, el V Concurso de foto denuncia que se desarrollará del 1 al 20 de mayo y culminará el 14 de junio con la inauguración de la exposición de las obras recibidas y la entrega de los premios a las 18 horas en el Centro Antoni Tur ‘Gabrielet’ situado en Sant Francesc de Formentera . Los interesados en participar en este concurso pueden presentar sus imágenes, acompañadas por el nombre del autor y su número de teléfono, desde este jueves y hasta el 20 de mayo a través del correo electrónico: obraculturalformentera@gmail.com

La temática del certamen es «la foto denuncia de ámbitos como el paisajístico, patrimonial o cultural de la isla de Formentera», según explican las bases del concurso. Se deben presentar dos fotografías hechas con un teléfono móvil, que deben ser inéditas y no pueden haber sido premiadas en otros concursos. Además, no está permitido ningún tipo de modificación digital de la imagen.

Para las mejores fotografías se han previsto tres premios: el primero consiste en una cena para dos personas en el restaurante sa Palmera y un lote de productos típicos de Formentera; el segundo premio es un lote de libros y el tercero, un lote de música.

Además de este concurso que cada año suma más participantes, en el marco de esta ‘Primavera de Cultura’ se va a celebrar una charla a cargo del antropólogo formenterés Adrià Tur con el atrayente título de ‘El carácter subversivo de las encerrades de Formentera’. La cita es el día 2 de mayo, a las 19.30 horas, en la biblioteca Marià Villangómez de Sant Francesc.

Al día siguiente, sábado 3 de mayo, la Plataforma per la Llengua Illes Balears organiza un año más la Diada per la Llengua. El Jardí de ses Eres de Sant Francesc será el escenario de esta jornada reivindicativa de la lengua catalana que comenzará a las 18 horas con una mesa informativa de la Plataforma per la Llengua seguida a las 18.30 horas por un desfile de cabezudos y una sonada. A las 20 horas y en el mismo lugar tendrá lugar un concierto a cargo del grupo ibicenco ‘Endèmics’, que visita por primera vez Formentera.

El 15 de mayo, el Centro Antoni Tur ‘Gabrielet’ acogerá, a partir de las ocho de la tarde, la lectura teatralizada de la obra ‘El cornetí o la vida’, de BernatJoan, y el 25 de mayo Formentera celebrará la edición número 16 de la Trobada de poetes, con un homenaje a Josep Maria Llompart.