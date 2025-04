El Gobierno ve posible que Balears envíe menores a otras comunidades

El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, consideró este martes que, si la presión migratoria continúa evolucionando este año como lo hizo en 2024, «tal vez sea Balears la que reciba la ayuda del resto de comunidades autónomas en una acogida de menores no acompañados que pueda desbordarse» en las islas.

Rodríguez hizo estas declaraciones tras participar en la Junta de seguridad local de Formentera, una reunión encabezada por Óscar Portas, presidente del Consell insular, quien aprovechó para recordar que de los más de 6.000 extranjeros que llegaron en pateras durante 2024 a las islas, un 44% pasaron primero por Formentera, una cifra «contundente» que debe servir para reclamar que «con los recursos de siempre no podemos continuar trabajando», advirtió.

Cuestionado tras el final de la Junta sobre el impacto del fenómeno migratorio en la isla balear con menor población, Rodríguez afirmó «entender» las «dificultades» del Consell de Formentera y consideró «lógico» que «en el ámbito autonómico, pueda haber un intento de ayuda por parte del Govern de distribución de esas competencias trasladadas a los consells».

Pero el representante del Ejecutivo central, tras poner en valor el trabajo de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y la Cruz Roja a la hora de rescatar y acoger a los migrantes, también quiso puntualizar que el Gobierno, «está intentando que este fenómeno migratorio, que lleva la responsabilidad a muchas comunidades autónomas de acogida de menores porque llegan a sus costas, sea una realidad compartida por todas las comunidades autónomas de España».

«Es un tema de país al que hay que dar respuesta como país», aseveró, «y eso es lo que intenta el Gobierno con la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería». Tras recordar que Canarias tiene actualmente a más de 6.000 menores no acompañados, un número que «desborda su capacidad», insistió en la idea de «solidaridad de todas las comunidades autónomas para atender con dignidad el fenómeno migratorio».

Por su parte, Portas destacó la importancia de estas juntas de seguridad anuales para «hacer un balance de la temporada anterior y coordinarse para afrontar la próxima», que se inicia en unos días.

Respecto al reparto de menores no acompañados, el presidente del Consell insular declaró que no le corresponde decir a Formentera «cómo se gestione a nivel estatal, pero lo que está claro es que la isla no puede asumir esta situación, no es viable».

En cuanto al Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), un radar del que ya dispone Ibiza y que permite controlar la llegada de pequeñas embarcaciones a la costa de la isla, el presidente insular indicó que su instalación en el faro de la Mola se retrasa, «al menos hasta finales de año».

Criminalidad

Durante la celebración de la Junta de seguridad se presentaron también los índices de criminalidad en Formentera que, según declaró el delegado del Gobierno en Balears, han experimentado un «ligerísimo incremento» inferior al 1% respecto al año pasado, «a pesar de que la afluencia de turistas a la isla ha aumentado».

Rodríguez hizo una evaluación «positiva» de la situación y manifestó la predisposición de todas las administraciones «a continuar trabajando de forma conjunta» para que Formentera siga siendo «un destino seguro para los visitantes y los residentes».

En la reunión también participaron el director general de Emergencias e Interior del Govern, el ibicenco Pablo Gárriz; la directora insular de la Administración General del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch; el comisario de la Policía Nacional, Manuel Hernández; el comandante de la Guardia Civil de Ibiza y Formentera, Juan Carlos González; el teniente de la Guardia Civil de Formentera, Miguel Extremera; el jefe de la Policía local, Félix Ramos; el representante de los bomberos, Ramón del Peral; el coordinador de socorrismo, Marco Antonio Lage, y representantes de los partidos políticos de la isla.

El doble de guardias civiles, pero sin vivienda

Si la plantilla de la Guardia Civil en Formentera está formada en la actualidad por 23 agentes, en un futuro cercano esta cifra se podría duplicar, a tenor de las declaraciones que el coronel jefe en Balears, Alejandro Hernández Mosquera, hizo tras finalizar la Junta de seguridad local. «Siempre y cuando tengamos condiciones de poder alojarles, que es el problema fundamental que tenemos en EIvissa y Formentera», añadió Hernández. El responsable del instituto armado aseguró que este aumento del número de agentes podría llevarse a cabo «este mismo verano», ya que «los puestos de trabajo ya se han creado». Respecto a la problemática del alojamiento, Hernández afirmó que «el Consell de Formentera se ha comprometido a ayudarnos de alguna manera». Al respecto, el presidente de la Administración insular, Óscar Portas, consideró que «si no hay alojamiento» para los trabajadores de la máxima institución insular o la gente que vive en la isla, «¿cómo vamos a encontrarle vivienda a ellos?». Portas declaró que «el Estado debe preocuparse por encontrarles alojamiento [a los agentes] ampliando su cuartel o construyendo uno nuevo. No será de hoy para mañana pero creemos que la responsabilidad del Estado es dar alojamiento a sus trabajadores», apuntó el presidente.