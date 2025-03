El Govern estudiará ayudar económicamente al Consell de Formentera para atender a los menores migrantes

El Govern estudiará la posibilidad de ayudar económicamente al Consell de Formentera para hacer frente a la atención de menores migrantes no acompañados, después de que la institución insular así lo reclamara.

Lo ha dicho este lunes el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa para dar cuenta de la actividad y los datos financieros de la sociedad de garantía recíproca ISBA.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha subrayado que la situación que hay en Formentera es "dramática y muy complicada", principalmente porque el Consell se ve obligado a destinar una buena parte de su presupuesto en la atención de estos menores.

"Desde el Govern intentaremos ver si hay algunas líneas de ayuda en este sentido, cómo podemos actuar en este sentido. Nos preocupa la situación que padece Formentera, como no puede ser de otra forma, pero no tenemos ninguna cuestión ni ninguna vía de ayuda sobre la mesa", ha apuntado Costa.

En cualquier caso, ha reclamado que el Gobierno asuma una "responsabilidad presupuestaria", en tanto en cuanto tiene las competencias en materia migratoria. "No únicamente, pero también", ha apostillado.

"Yo no he oído a la Delegación del Gobierno a decir absolutamente nada sobre esta cuestión, más que ponerse de perfil y mirar hacia otro lado. Esto no puede continuar así, el Gobierno tiene que hacer bastante más que imponernos el reparto de menores migrantes", ha reprochado.

"La posición no cambiará"

Cuestionado acerca del reparto entre Comunidades Autónomas de menores migrantes, principalmente procedentes de Canarias, Costa ha reivindicado que la postura del Govern, que rechaza esta medida, "no ha cambiado ni cambiará".

"La situación es límite, la capacidad de acogida ha llegado a su límite desde hace tiempo. Pero no solo como consecuencia de repartos impuestos por el Gobierno, sino por la llegada continua de pateras", ha justificado.

En esa línea, ha reiterado, la Abogacía de Baleares sigue estudiando la posibilidad de presentar un recurso judicial contra el reparto, sobre lo que no se ha tomado todavía una decisión. "Usaremos los medios a nuestro alcance para impedir que lleguen más menores a Baleares", se ha comprometido el conseller.

Pese a que este lunes acaba el plazo dado por el Ejecutivo central para que las autonomías aclaren el número de menores migrantes que tienen acogidos, Costa ha dicho no saber si el Govern ha facilitado ya esta cifra ni cuál sería el número total.