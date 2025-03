Ibiza permitirá 120 vehículos de Formentera al día este verano

El Consell de Ibiza aprobará durante el pleno de la corporación de este viernes 28 de marzo el primer cupo máximo de vehículos que podrán circular por la isla durante la temporada estival, gracias a la Ley 5/2024, de 11 de noviembre, de control de la afluencia de vehículos en la isla de Ibiza para la sostenibilidad turística aprobada por el Parlament balear.

En un principio, este techo máximo reservaba para los residentes en Formentera un total de 60 permisos diarios para acceder en vehículo a la isla vecina, una cantidad que el Consell de Formentera consideró demasiado baja, presentando una alegación que ha sido estimada y por tanto permite elevar hasta 120 el número máximo de vehículos de la pitiusa del sur autorizados.

A pesar de este incremento, el pleno ordinario del mes de marzo celebrado este jueves en Formentera aprobó por unanimidad una proposición de Gent per Formentera (GxF) que insta a Ibiza a no limitar la movilidad no turística de los residentes formenterenses que se desplacen entre islas por motivos sanitarios, educativos, deportivos o administrativos.

Servicios públicos

«Han copiado la ley de Formentera.eco pero se han olvidado, nuevamente, de que los formenterenses deben desplazarse a Ibiza con frecuencia para acceder a diferentes servicios públicos de los que no se dispone aquí», expuso Rafa González durante su defensa de la proposición de GxF en relación a la nueva ley de control de afluencia de la isla vecina.

En comparación a los 120 vehículos que podrán acceder a Ibiza, el programa Formentera.eco permitirá este próximo verano la llegada a la Savina de 235 turismos y 50 motos de residentes en la pitusa del norte.

«No hay que modificar la ley para introducir estos casos de movilidad no turística ni de ocio», aseguró González, ya que «su artículo 3.2.i permite al Consell de Ibiza establecer medidas excepcionales» y, por eso «se va a pedir que, aunque no se recojan estos puntos en la aprobación inicial de los cupos, de aquí al 1 de junio, que es cuando comienza la regulación, con un simple acuerdo complementario se podría incluir», explicó el ex conseller de Movilidad que formó parte de la creación inicial del proyecto Formentera.eco.

Barcas y autobuses

Relacionado con el transporte y la triple insularidad, el plenario del mes de marzo del Consell de Formentera dio su respaldo también por unanimidad a una proposición de PSIB-PSOE que instaba al equipo de gobierno a revisar los horarios del transporte público de manera que se garantice la circulación de autobuses durante los horarios de llegada y salida de las primeras y últimas barcas en el puerto de la Savina, especialmente fuera de la temporada turística.

De esta manera, se podrá ofrecer una «movilidad sostenible» a los residentes en Formentera que deben trasladarse entre las dos islas ya sea por motivos de ocio, educativos o laborales.