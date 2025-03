La Fira d’Ocupació i Emprenedoria de Formentera 2025 comenzará el 2 de abril

Formentera acogerá la IV Fira d’Ocupació i Emprenedoria de Formentera 2025 el 2 de abril, que es un acontecimiento organizado por Formentera Impulsa, del área de Desarrollo Local del Consell. La institución insular comenta en una nota de prensa que este evento ofrece una plataforma para el encuentro entre candidatos y empresas y la promoción del emprendimiento y la formación profesional.

Los objetivos de la feria son:

• Mejorar la empleabilidad. Relacionar las personas desocupadas con las empresas participantes para facilitar la inscripción en múltiples ofertas en un mismo espacio y día.

• Promover el emprendimiento. Informar sobre recursos y programas de formación para emprendedores y personas interesadas en nuevas oportunidades profesionales.

• Exhibir valores empresariales. Dar a conocer la marca y los valores de las empresas participantes.

• Fomentar la formación. Informar sobre programas especializados de formación con salidas laborales.

El Jardí de ses Eres y el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’ de Sant Francesc serán los centros de los diferentes actos y habrá varias actividades para personas desocupadas, emprendedoras y el público en general. El evento de inauguración será a las 9.30 horas y un cuarto de hora después comenzará la charla ‘Coneix el SOIB’, que impartirá este organismo en su sede. La charla y coloquio ‘La nova FP dual: la clau del teu futur en un món que canvia – Adapta’t, innova y triomfa!’ está programada para las 10.30 horas.

A las 11.30 horas empezará la conferencia ‘Recursos per emprendre a Formentera’ en ADR Balears. Una hora más tarde será la charla/coloquio ‘Empoderament i Creixement: Estratègies d’èxit per a dones autònomes, microempresàries i Pimes’. ADR Balears ofrecerá dos talleres a las 14 y a las 14.30 horas. El primero se llama ‘Dinàmica sobre noves idees de negoci a Formentera (sostenibilitat i nou model econòmic)’ y el segundo, ‘Com crear un model de negoci amb Canvas’.

Empresas participantes y ofertas de trabajo

La feria contará con la participación de 13 empresas, con cerca de 20 establecimientos y/o actividades diferenciadas que ofrecerán oportunidades laborales en sectores como hostelería, turismo, comercio y servicios. Entre las empresas participantes están BOES Grup (Casbah, Ses Eufabietes), Insotel Group (Mar y Land, Formentera Playa), Gecko Hotel & Beach Club / Las Dunas, Grupo Saona Turística (Hotel Cala Saona, Es Caló Apartaments), HANNAH Formentera, Hotel Teranka, PAYA Hotels (Five Flowers, Blanco), Formentera Lines, Trasmapi, RIU Hotels & Resorts (Hotel Riu Palace La Mola), Balearia, Hotel Tahiti y Eroski.

Las alrededor de 170 ofertas de trabajo disponibles incluyen perfiles como camareros, cocineros, técnicos de mantenimiento, recepcionistas, agentes de viaje y especialistas en frutería, entre otros. Las empresas dispondrán de espacios para recibir currículums y realizar entrevistas rápidas.

La feria contará también con la colaboración de una quincena de entidades públicas del ámbito de la ocupación y la formación para la ocupación con mostradores informativos. Entre ellas están el SOIB, el instituto Marc Ferrer, ADR Balears / ibemprèn, Formentera Impulsa, Europa-Jove, EOI (Escola Oficial d’Idiomes), POAP e Iqpib (Punt d’Orientació Acadèmica i Professional), Fueib/Doip (Departament d’Orientació i Inserció Professional de la UIB). Ibanat (Institut Balear de la Natura), Cooperativa del Camp de Formentera, Confraria de Pescadors de Formentera y Bombers del Consell Insular de Formentera.

Presentación de candidaturas

Las personas interesadas en las ofertas de trabajo pueden presentar sus candidaturas a través de la web www.formenteraimpulsa.cat, en el apartado de la IV Feria de Ocupación y Emprendimiento o mediante el formulario disponible en el siguiente QR:

El QR que dirige al formulario de inscripción / Consell de Formentera

Para mayor información, las empresas y particulares pueden contactar con el área de Desarrollo Local del Consell Insular en el correo electrónico aodl@conselldeformentera.cat o firaocupacio.cif@gmail.com o en el teléfono 971 073 887.

La IV Fira d’Ocupació i Emprendoria de Formentera 2025 se consolida como una oportunidad única para la promoción de la ocupación, el emprendimiento y la formación ocupacional en la isla para contribuir al desarrollo económico y social de Formentera. Este evento está organizado en colaboración con el instituto Marc Ferrer, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), la Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears (ADR Baleares), la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera y la Petita i Mitjana Empresa de Formentera (Pimef).