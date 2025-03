El Consell de Formentera enviará el lunes a la APB sus propuestas sobre el puerto

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, avanzó este jueves durante una reunión con los vecinos de la localidad de la Savina que el próximo lunes, prácticamente con toda seguridad, se remitirá a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) el documento consensuado con los grupos de la oposición en el que se recogen varias sugerencias y propuestas de cambio en el pliego de condiciones para el nuevo concurso que regirá la reorganización del puerto de la Savina. Aunque el objetivo de la reunión era que el equipo de gobierno respondiera a las preguntas de todos los ámbitos planteadas por los vecinos, los detalles de la próxima licitación, que prevé una única marina deportiva con una concesión para 25 años, centraron las intervenciones del público que llenó la sala del Centro de Deportes Náuticos de Formentera.

El encuentro del jueves, que se enmarca en el programa ‘Formentera te escucha’, sirvió para mostrar el malestar de los vecinos de la Savina ante la próxima reforma del puerto que prepara la APB y que, según el sentir mayoritario, no solo se ha impuesto de manera unilateral por parte de la entidad estatal sino que «se podría hacer mucho mejor». En particular, los empresarios y residentes de la zona criticaron la propuesta de la APB de construir dos aparcamientos subterráneos con 200 plazas ya que consideran que, aunque la falta de plazas de aparcamiento es un problema grave que arrastra la Savina desde hace años y que lastra tanto la vida económica como la social del área, estas nuevas infraestructuras, que deberían ser de pago para turistas y residentes para compensar el alto coste de su construcción, no resolverán la situación.

En este sentido, Portas aseguró que desde el Consell proponen en el documento que harán llegar a la APB la construcción de solo un aparcamiento subterráneo. Sobre el precio para aparcar, varios de los vecinos que intervinieron en el debate hicieron hincapié en que las empresas privadas no tiene ninguna obligación de mirar por el bienestar de la población, sino que esto es una responsabilidad de las administraciones, que deben velar por sus ciudadanos.

El presidente del Consell también adelantó que en el documento que enviarán a la APB se solicita que se cambien los porcentajes en los criterios fijados en el baremo del concurso, para que tenga mayor peso el licitador que ofrezca tarifas más económicas para embarcaciones de menos de 8 metros de eslora.

Al parecer, en las negociaciones entre el equipo directivo y la oposición para consensuar la propuesta a la APB, la localización de las barcas de excursión supone un punto de conflicto, ya que tanto PSOE como GxF proponen que se queden donde están ahora pero Sa Unió considera que deben trasladarse a su ubicación anterior «aunque con orden».

Los vecinos de la Savina siguieron mostrando su rechazo a la propuesta de la entidad portuaria durante las más de dos horas que duró la reunión, asegurando que no ven ningún beneficio en la nueva reorganización, que calificaron como monopolio, y pidiendo tiempo para formar una mesa de trabajo que muestre la unión entre todo el pueblo de Formentera para ser tenidos en cuenta por la APB y recuperar el puerto «para que vuelva a ser el puerto y sea un lugar donde la gente quiera venir».

Las reformas de varias calles de la localidad y una actuación que solucione el caos circulatorio a la entrada del pueblo son otras de las reclamaciones que presentaron los asistentes a la reunión.