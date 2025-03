Adjudicatarios de los quioscos estudian recurrir la sanción impuesta por el Consell de Formentera

Varios de los adjudicatarios de los quioscos de playa de Formentera han puesto en manos de sus asesores jurídicos la sanción anunciada este martes por el área de Medio Ambiente del Consell insular por no desmontar estas estructuras del 15 de enero al 15 de febrero. Lo hacen no por el montante económico, 1.500 euros de multa para cada lote, sino porque consideran que el motivo de la sanción no está justificado.

El desmontaje durante un mes «va en contra de los pliegos de base», considera uno de estos adjudicatarios, que reconoce que la sanción de 1.500 euros impuesta, que podría haber sido de hasta 3.000 euros al tratarse de una infracción tipificada como muy grave, supone un coste económico mucho menor de lo que les habría costado retirar el quiosco y volver a montarlo un mes después.

Así que el motivo para recurrir la decisión del Consell, una decisión que todavía no han tomado, estaría basado en que consideran que no han incumplido ninguna norma.

Falta muy grave

La consellera insular de Medio Ambiente, Verónica Castelló, explicó este martes que "los servicios técnicos y jurídicos" del área", tras constatar que los ocho quioscos no habían sido desmontados en el periodo establecido en la concesión administrativa, habían decidido, en base a los pliegos del concurso que estipula este incumplimiento como falta muy grave penada con entre 1.500 y 3.000 euros, proceder a imponer la sanción económica mínima, ya que es «la primera falta de este tipo que se comete».

En este sentido, desde la máxima administración insular admiten que durante el periodo previo a la llegada del nuevo equipo de gobierno al Consell, se llevaron a cabo varias inspecciones a los diferentes lotes de concesiones de playa, tanto de quioscos como de hamacas y escuelas de vela, levantándose una serie de actas que se dejaron sin tramitar. En la actualidad, estos expedientes «siguen su curso» y próximamente se verá si dan lugar a interponer más sanciones a los adjudicatarios.

Además de a los quioscos, el pasado 2 de febrero y el día 15 del mismo mes se llevaron a cabo inspecciones al resto de lotes, «detectando que el quiosco-librería situado en la playa de Migjorn tampoco se ha desmontado».

Esta instalación corresponde al lote 31 y se trata de una autorización temporal, igual que las hamacas y las sombrillas, por lo cual solo pueden estar en uso entre el 1 de mayo y el 30 de octubre, teniendo todo el mes de noviembre para ser desmontada. Así, el lote 31 también ha sido sancionado con una falta muy grave y se ha impuesto una penalidad económica de 1.500 euros.

Una vez notificados los expedientes sancionadores, que llegaron a los empresarios de las concesiones el mismo martes por la mañana, los interesados tienen 10 días para presentar alegaciones. Resueltas estas alegaciones, se elevarán los expedientes a la Junta de Gobierno del Consell insular.

Consultado el Govern balear sobre los expedientes que abrió tras realizar sus propias inspecciones, respondió que todavía no había novedades.

