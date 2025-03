Cinco años de la llegada del covid a Ibiza y Formentera, la pandemia casi olvidada

Hace cinco años, el problema de la falta de vivienda en las Pitiusas ya acaparaba titulares en la prensa local. Hace cinco años ya faltaban oncólogos en Can Misses, profesores en Formentera y trabajadores cualificados en el sector turístico de las dos islas. Así que podría parecer que nada ha cambiado en estos últimos 1.826 días, atendiendo a los problemas cronificados que se repiten sin aparente solución.

Formentera instaló una carpa fuera del hospital para realizar las pruebas de antígenos. / C.C.

Pero lo cierto es que hace cinco años, el 6 de marzo de 2020 exactamente, se detectó en el Hospital Can Misses el primer contagiado por el coronavirus SARS-CoV-2, que provocó un huracán de incertidumbre, incredulidad, pérdidas y dolor que afectó de diferente manera, para bien y para mal, a ambas pitiusas. Un periodo anormal y único que, con suerte, no se volverá a repetir pero que, a pesar de su relativa cercanía temporal, parece haber caído en la desmemoria colectiva.

Formentera fue una de las primeras islas en iniciar la desescalada tras el confinamiento general. | GERARDO FERRERO

Preocupación por el turismo

Desde que el 31 de enero de 2020 se confirmara en La Gomera el primer caso de covid-19 nacional y hasta la primera semana de marzo, las noticias sobre la enfermedad sonaban en las Pitiusas a problema ajeno, a pequeño escollo en el camino que había que superar para abrir la cercana temporada turística sin demasiados perjuicios económicos.

Pero ese primer enfermo ingresado en Ibiza, del que solo se supo que procedía de Italia, desencadenó lo que algunos tildaron de «paranoia» pero no era más que justa preocupación por la propagación de una enfermedad mortal que alteró durante meses las raíces de la sociedad mundial y que arrasó la vida familiar, laboral y empresarial como hasta entonces la conocíamos.

El 14 de marzo, tan solo una semana después de ese primer contagio en las Pitiusas, tuvo lugar lo impensable: el Ejecutivo central decretó el estado de alarma y un confinamiento de la población que se prorrogó en seis ocasiones y que mantuvo restricciones más o menos severas hasta el 21 de junio, cuando el país despertó a una nueva normalidad que más bien parecía la resaca de un mal sueño.

Entre medias, la población vivió en un mar de dudas, informaciones sesgadas, consejos contradictorios y, sobre todo, mucho miedo.

En un territorio tan limitado como Formentera, los residentes se sentían «protegidos» de alguna manera por la frontera impenetrable que supone es Freus una vez cerrado el tráfico marítimo con la Península pero también con Ibiza. Hasta el 26 de marzo no se registró el primer caso confirmado de coronavirus, un joven que pasó dos semanas en la UCI de Can Misses. El 22 de abril, una conocida empresaria del sector gastronómico se convertía en la primera fallecida por la enfermedad en Formentera cuando en toda España ya se contabilizaban 21.282 muertes.

Este aislamiento mantuvo bajo mínimos la incidencia de la pandemia en la pitiusa del sur, de manera que cuando las autoridades competentes consideraron el 28 de abril que ya se podía iniciar una desescalada asimétrica de las restricciones, Formentera y las islas canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, fueron elegidas como campo de pruebas del plan de cuatro fases definido por los expertos.

El 5 de mayo Formentera entró en la fase 1 de la desescalada, un hecho que suponía la posibilidad de abrir pequeños comercios, terrazas, hoteles y permitía reuniones sociales. El resto de islas y provincias tendrían que esperar dos semanas para alcanzar ese nivel de libertad, de manera que el alivio en Formentera fue muy limitado, al permanecer Ibiza, su territorio más cercano, bajo las restricciones más estrictas.

Pero para llegar a este principio del final, la isla, como el resto del mundo, se tuvo que reinventar para adaptarse a una realidad que cambiaba cada día. Si para el ciudadano de a pie, que básicamente debía seguir los consejos y órdenes de los expertos, la situación era chocante y amenazadora, los trabajadores de sectores como la sanidad, la seguridad ciudadana o la educación vieron multiplicadas sus responsabilidades hacia la ciudadanía con la misma falta de información y posiblemente con más miedo.

«Era un enemigo invisible al que había que enfrentarse con decisiones y medidas que ni siquiera se sabía si serían eficaces», explica Félix Ramos, jefe de la Policía Local de Formentera. De esos primeros días bajo el estado de alarma, Ramos recuerda «el desconcierto, la ansiedad y el caos» que suponía encarar una situación única y potencialmente peligrosa. A sus habituales actuaciones contra los delitos, tenían que sumar sus nuevas funciones como defensores de la salud pública, un reto que llevaron a lo personal: «Los agentes se implicaron con valentía y coraje más allá de sus obligaciones, preocupándose personalmente de que las personas mayores aisladas en sus casas estuvieran bien», remarca el mando policial.

Alejandra Ferrer, presidenta del Consell de Formentera en aquellas fechas, recuerda la pandemia «con sentimientos encontrados». Por una parte, reconoce «el miedo y el peso de la responsabilidad» a la hora de tomar decisiones importantes y no siempre populares, como el cierre del puerto de la Savina. Pero por otra parte, considera digno de «orgullo» que todos los grupos políticos fueran «todos a una en cada decisión, en cada paso», de forma que el Consell fue capaz de adaptar y trasladar toda la información disponible a la ciudadanía para conseguir que se cumplieran las medias y poder así «ser los primeros en salir de la pandemia». «Dentro de lo malo, Formentera volvió a demostrar la capacidad de unirse», asevera.

Otro sector que tuvo que afrontar el desarrollo de la pandemia combatiendo la desinformación con improvisaciones diarias fue el de los técnicos del transporte sanitario: «Íbamos un poco a ciegas, adaptando nuestra forma de trabajar a las directrices que cambiaban cada día, con poco material de protección y, sobre todo, con mucho miedo no solo por nuestra salud sino también por la de nuestras familias», recuerda Jose, uno de los conductores de las ambulancias del 061 en Formentera. Este técnico, que durante el periodo álgido de la pandemia se contagió al menos en dos ocasiones, explica cómo extremaba las medidas de higiene al regresar a su domicilio: «A pesar de llegar ya sin el uniforme de trabajo, dejaba la ropa fuera, avisaba a mi mujer y a mi hija para que se metieran en una habitación y me iba directo a la ducha, donde me desinfectaba todo lo bien que podía antes siquiera de saludar». Cuando se confirmaba un caso, era inmediatamente trasladado en helicóptero al Hospital Can Misses en una cápsula especial, porque debido a las pequeñas dimensiones del hospital de Formentera, la presencia de un solo caso podría suponer la anulación de todo el centro sanitario.

Para atender al resto de enfermos, se instauró la consulta telefónica de manera generalizada, una modalidad que provocó en algunos médicos de atención primaria «una gran inseguridad» a la hora de enfrentarse a su trabajo de diagnosis.

«A la hora de diagnosticar una enfermedad, el médico se apoya en sus cinco sentidos y la mayoría quedan eliminados al utilizar el teléfono, te quedas sin herramientas diagnósticas», apunta una profesional sanitaria. «El diagnóstico basado en lo que te cuenta un paciente es algo temerario y tienes que poner a trabajar al máximo tus habilidades de comunicación para sacar toda la información necesaria, porque no todo el mundo sabe explicar lo que le pasa», explica. En su caso, durante la pandemia llegaba a casa «con la sensación de haber podido hacer algo mal, de haber pasado por alto algún síntoma y deseando que todos mis pacientes estuvieran bien». «Nadie estaba preparado para esto y, aunque intentábamos hacerlo lo mejor posible, siempre quedaba ese miedo a haber metido la pata».

Niños sin colegio

Desde el ámbito educativo también vieron cómo su día a día daba un vuelco que afectaba a un colectivo muy sensible: los niños y los jóvenes. «Incertidumbre e inquietud» serían las palabras que describirían el periodo de la pandemia para Neus Marí, directora del CEIP El Pilar de la Mola. «Nadie vio venir que se fueran a cerrar las escuelas, era algo que no se contemplaba y que llegó de golpe», explica. De repente, todos los niños estaban en casa y había que organizar clases virtuales para no perder el contacto con ellos y esperando directrices para actuar que cambiaban constantemente.

Y luego llegó la nueva normalidad y con ella, el regreso de los niños a los centros, pero con condiciones: «No fue fácil explicarles que no se podían tocar, que tenían que estar sentados todo el tiempo, que debían llevar la mascarilla siempre...», detalla esta profesional, que considera que el cerebro humano, muy sabiamente, nos ha hecho borrar de la memoria esa época terrible

Porque lo cierto es que la mayoría de la población parece haber olvidado o, al menos superado, lo vivido durante aquellos estremecedores acontecimientos que ocurrieron hace tan solo cinco años.

