El Consell de Formentera presenta el número 13 de la revista Formentera, que publica las transcripciones de las conferencias pronunciadas en las Jornadas de Estudios Locales ‘Joan Marí Cardona’, celebradas en octubre de 2023. La institución insular explica en un comunicado que todas ellas son nuevas aportaciones al conocimiento del patrimonio histórico, arqueológico y cultural de la isla al alcance del público general y especializado. El volumen consta de 164 páginas y continúa en formato y diseño la serie que empezó en 2011.

En esta ocasión presenta cinco artículos: ‘Documents sobre la Colònia penitenciària de Formentera a l’Arxiu del Centre Penitenciari de Palma’ (Carolina Tur Serra); ‘El jaciment andalusí de Can Celleràs (la Mola, Formentera), i la conquesta catalana’ (Ricard Marlasca Martín, Josep Maria López Garí y María José Escandell Torres); ‘La Llei 8/2022, d’11 de novembre. El dret civil i la identitat de les Pitiusas: la consagració de la sobirania plena en matèria successòria’ (Ángel C. Navarro Sánchez); ‘Resultats del projecte Memòria de pagesia, beca de recerca del Consell Insular de Formentera 2019’ (Antoni Ferrer Abárzuza, Raquel Gonzàlez Cardona i Vicent Marí Serra) y ‘Versus+/ Heritage for People. Un proyecto para la difusión del patrimonio cultural y su aplicación en la isla de Formentera’ (Camilla Mileto y Fernando Vegas López-Manzanares).