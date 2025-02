Planes de ocio en Formentera: consulta la agenda semanal

La próxima semana cultural de Formentera estará muy marcada por la llegada inminente del carnaval. El Consell Insular anuncia en una nota de prensa que la concentración para la rúa será el 2 de marzo a las 11 horas en el Espai Cultural Sant Ferran, donde se encontrarán las comparsas, carrozas y disfraces.

Unos días antes, el 26 de febrero comenzará el festival de carnaval a cargo de la Escola de Música i Dansa de Formentera a las 17 horas en la Sala de Cultura (Cine) y la entrada será libre. Muy en relación con este acto, Brenda Novak organizará un taller infantil de máscaras para participantes de entre ocho y doce años al día siguiente en el punto de lectura del Espai Cultural Sant Ferran a las 17 horas.

El Xuia Fest

El fin de semana anterior empezarán los actos de la tercera edición del Xuia Fest, organizado por la Associació Reis Mags de Formentera. El 21 de febrero será el día del Correbars: sa ruta més porca. La actividad comenzará a las 20.30 horas en la plaza de la Constitució acompañada de la charanga ‘Xaranguera’ y cabezudos.

Al día siguiente, el Xuieta Fest empezará a las 18 horas en el Espai Cultural Sant Ferran. El evento ofrecerá una chocolatada, pintacaras, talleres, la animación infantil de Jessica Gonçalves y el discomóvil de PD Padjesa. Además, habrá una mesa de dulce y salado del alumnado de sexto curso del Colegio Virgen Milagrosa y una torrada popular de sopar de senalló. El Xuia Fest cerrará la jornada a partir de las 22 horas con una ballada popular, baile social latino a cargo de Formentera Baila Conmigo con la dinamización de Jemima Melendo. Por último, el discomóvil de PD Padjesa y PD Burbaia llenará la pista con música de ayer y hoy.

Música para el Día de Baleares

Antoni Manonelles y Maria Teresa Ferrer presentarán el proyecto ‘Cançoner de les Pitiüses’ el 21 de febrero a las 19 horas en la sala de plenos del Centre de Dia. El evento cuenta con la colaboración de OCB Formentera y el Institut d’Estudis Eivissencs. La cultura tradicional no acaba aquí y el 27 de febrero la Sala de Cultura (Cinema) acogerá a las 19 horas la presentación del documental de Roger Cassany ‘Eivissa, tresor pagès’ sobre el canto payés.

El evento forma parte de las celebraciones del Día de Baleares y lo organizan Plataforma per la llengua, el Consell de Formentera y Obra Cultural Balear. También forma parte de ese mismo marco el concierto gratuito de Pitxorines que se celebrará en la Sala de Cultura (Cinema) el 1 de marzo a las 20.30. Este proyecto musical está conformado por nueve músicas mallorquinas que recuperan el cancionero popular de la isla con arreglos propios.

También habrá un acto de conmemoración del Día de Andalucía el 28 de febrero a las 21 horas en la Sala de Cultura (Cinema), que será el espectáculo flamenco ‘Saxoleá’. La Asociación Cultural Andaluza de Formentera organiza el evento.

La nueva película de Hugh Grant

El cine tendrá su cuota de protagonismo en el programa cultural con la proyección del thriller psicológico ‘Hereje’ en la Sala de Cultura (Cinema) el 21 de febrero a las 21 horas. La película dura 110 minutos, está recomendada para mayores de 18 años y la protagoniza Hugh Grant. El largometraje tendrá otra sesión dos días después a las 20 horas y las entradas se pueden reservar en www.entradesformentera.cat.

Además, los amantes del teatro podrán asistir a la función ‘Lilit i Xekinà’ el 22 de febrero a las 20.30 horas en la Sala de Cultura (Cinema). La representación corre a cargo de los actores de la compañía Pedro Cañestro con un texto de Bernat Joan y la dirección de Àngels Martínez. La entrada será gratis.

Deporte y cursos para adultos

Los próximos días también habrá deporte en Formentera con la Cursa i Caminada de Far a Far. Las salidas a los dos trazados serán el 23 de febrero en el Far des Cap: la caminata empezará a las 9 horas y la carrera trail, a las 11 horas. Por otra parte, ya está abierto el plazo de inscripción en los cursos de catalán para adultos en la Oficina de Atenció Ciutadana y en la Oficina Virtual de Atenció Ciutadana. No se aceptarán matriculaciones a partir del 1 de marzo y las clases comenzarán el 5 y 6 del próximo mes.

Por último, el XXII Concurs de Fotografia Beni Trutmann cerrará su plazo de presentación de trabajos el 11 de abril. El certamen incluye cuatro categorías: fotografía blanco y negro, fotografía color, fotografía denuncia y fotografía junior. Esta última clase está dirigida a participantes entre 12 y 18 años.